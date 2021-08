Enfoques urbanos

Sociedad Rural de Rafaela



Por Sirley Úbeli Bertone



La Sociedad Rural de Rafaela se apresta para cumplir nada menos que 115 años de existencia. Será próximamente, durante el mes de septiembre, con la puesta en vigencia de otra de sus tradicionales muestras. El aniversario es realmente otra fecha para destacar no solamente por la significativa suma de años, sino por la relevancia y la jerarquía que fue sumando muestra tras muestra, donde se vino mostrando y exhibiendo la riqueza y el potencial de una zona eminentemente agrícola- ganadera e industrial.

Podemos ubicarla, sin duda, dentro de los grandes y más prestigiosas entidades agropecuarias del país, después de la tradicional y madre de muestras, como la de Palermo.

La Sociedad Rural de Rafaela está dentro de ese concepto, de ser una entidad que por su característica y sus años de existencia ganase un lugar de verdadero prestigio en su propósito de mostrar y dar a conocer, año a año, el verdadero potencial de la región que ocupa.

Si recorremos su historial, estas palabras que estamos diciendo, seguramente lo refrendarán, sin duda, no sólo por esa continuidad y ese ritmo de avance, sino que todas sus exposiciones tuvieron siempre la participación de renombradas y prestigiosas cabañas, no sólo de la zona, sino de otras aledañas.

Seguramente su historial de los 115 años está presente con citas de honor, como que al nombrarlas reafirma ese honor, nos referimos a la cabaña Santa Teresita de Próspero Pangaro, un cabañero del que tengo un grato recuerdo personal, porque mi abuelo materno le vendió un ejemplar de su cabaña.

Ojalá estos 115 años, que se aproximan, tengan el éxito que siempre tuvieron; y los protagonistas puedan dar continuidad a ese éxito centenario que hoy cumple.