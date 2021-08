Detienen al presunto femicida de una rafaelina

Apenas comenzaba el mes de febrero de 2016, cuando en esta Redacción se tomó conocimiento del femicidio de una mujer rafaelina en el predio de la ex estación de ferrocarril Mitre de la ciudad de Santa Fe. El cuerpo de la mujer fue hallado por chicos que jugaban en la zona de los andenes del ex ferrocarril.

La víctima del feroz crimen era oriunda de esta ciudad, y fue identificada como Gisela Beatriz Bustamante, de 29 años.

En la jornada de ayer -cinco años y medio transcurrieron después del hecho- se tuvo conocimiento que la recientemente creada Brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I, junto a la Policía Federal Sección Homicidios, lograron la detención de quien sería autor del hecho.



INVESTIGACION

Y DETENCION

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación Región N° 1 de la capital provincial, Dra. Alejandra del Río Ayala, retomó recientemente la investigación, convocando a la Brigada de Femicidios, quien tras arduas tareas realizadas logró establecer que el autor del salvaje crimen estaría residiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por ese motivo en la jornada de ayer, personal de la Brigada de Femicidios junto a personal de Trata de Personas santafesino, se hizo presente en la ciudad de Buenos Aires y con la colaboración de efectivos policiales de la Policía Federal Sección Homicidios procedieron a la detención de quien responde a las iniciales de CMS de 49 años de edad.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación de la 1a. Circunscripción Judicial, siendo trasladado por personal de Trata de Personas hasta la ciudad de Santa Fe, acusado del femicidio de la joven rafaelina Gisela Bustamante en 2016.



EN LA JUSTICIA

Gisela Beatriz Bustamante, la joven de 29 años oriunda de Rafaela, fue identificada el domingo 7 de febrero de 2016 por su padre, que viajó hasta Santa Fe para ratificar lo que sus compañeras habían denunciado 24 horas antes, cuando se enteraron de la aparición de un cadáver en la ex estación de ferrocarril Mitre.

En materia investigativa, fueron entrevistadas personas que suelen dormir o deambular por la estación, en busca de datos que permitan orientar la búsqueda del o los autores del crimen.

Asimismo, desde la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación señalaron que se estaba trabajando desde un principio sobre las cámaras de seguridad, tanto las públicas como las de domicilios particulares y negocios. Bustamante fue vista por última vez el viernes 5 de febrero alrededor de las diez de la noche, en la esquina de calle Freyre y 3 de Febrero, recordó El Litoral de Santa Fe.



OTROS DETALLES

DE AQUEL CRIMEN

El cuerpo de la mujer fue hallado en la estación de trenes General Mitre, ubicada sobre Dr. Zavalla, entre Monseñor Zape y General López, de Santa Fe.

Según los datos aportados a los investigadores por dos mujeres que testificaron, se pudo establecer que la víctima de 29 años era oriunda de Rafaela. Hacía entre uno y dos meses que estaba radicada en Santa Fe, y vivía en el barrio Centenario capitalino.

Desde un primer momento se desconoció el móvil del asesinato, aunque a propósito de las causas de la muerte, fuentes del caso señalaron que podría tratarse de “asfixia” y que en el lugar fue hallado un cable de freno de bicicleta que podría haberse utilizado para tal fin.

El cadáver de Gisela, encontrado por niños que jugaban en el sector alrededor de las 8 de la mañana de aquella jornada, estaba colocado en cuclillas, con la cabeza para abajo, cubierto de yuyos y montículos de tierra. Tras cercar el perímetro y recoger los elementos de prueba que permitan dar con el autor del hecho, el fiscal de Homicidios Jorge Nessier dio la orden de retirar el cuerpo y remitirlo a la morgue judicial para que se realizaran los análisis de rutina.