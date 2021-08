"Guille" Cantero tenía un teléfono fijo en su celda

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La celda en la que se encuentra Ariel "Guille" Cantero, líder de la banda rosarina "Los Monos", fue requisada el lunes a la noche en el penal federal de Marcos Paz y en su interior se halló un teléfono de línea fija.

Cantero, sospechado de estar detrás del atentado contra el Centro de Justicia Penal ocurrido el miércoles pasado, afronta un juicio por atentar contra jueces, edificios judiciales y policías.

El fiscal provincial Franco Carbone ordenó el procedimiento, y durante la requisa encontraron un teléfono de línea, el cual era "legal". Ahora la Justicia libró oficios para conocer desde cuándo contaba con ese beneficio el líder narco.

El operativo de este lunes lo hizo personal de la DDI de Mercedes, con jurisdicción en Marcos Paz, a instancias de los fiscales Carbone y Federico Rébola, quienes enviaron un exhorto al Juzgado de Mercedes, que finalmente autorizó la medida.

Cantero, quien el viernes pasado pronunció ante el tribunal del juicio por balaceras al Poder Judicial que contrata "sicarios para tirar tiros a los jueces", no participó este lunes en la segunda audiencia del debate oral y público al argumentar que iba a recibir la visita de su esposa. El martes tampoco declaró.

"Guille" está sospechado en el juicio de planificar siete de los 15 ataques a domicilios de jueces, policías, edificios judiciales y sede de la ex Policía de Investigaciones (PDI).

Los fiscales Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo pidieron 24 años de prisión.



SIGUE EL JUICIO

Este martes -según consignó La Capital de Rosario- continuó el juicio oral a siete personas vinculadas a la banda Los Monos, entre ellos su líder Ariel “Guille” Cantero, por una serie de atentados a blancos judiciales llevados a cabo en 2018.

En esta jornada el debate se centró en uno de los dos ataques ocurridos el 29 de mayo de 2018 contra viviendas del juez Ismael Manfrin. Esa noche dos personas en una moto roja pasaron por Montevideo 1040 y el acompañante gatilló contra el frente del edificio.

La noche del 29 de mayo de 2018 los vecinos del edificio de Montevideo 1040 se alarmaron con una serie de estallidos atípicos en la zona. Eran tiros, que habían impactado sobre el frente del lugar. Luego se supo que allí había vivido el juez Manfrin, parte del tribunal que un mes antes había condenado por asociación ilícita a integrantes de la banda Los Monos. En el juicio iniciado esta semana se considera a este hecho, y a otro sufrido en otra vivienda relacionada al mismo magistrado, como parte de una serie de ataques que significaron una represalia del grupo contra personas vinculadas a la investigación.

Para la jornada de este martes se esperaba que hablara el imputado Ariel Máximo “Guille” Cantero, señalado como instigador desde prisión de 7 de los 12 ataques que se detallarán a lo largo del juicio. Por lo tanto, y después de las polémicas declaraciones en la primer audiencia del juicio, la posible declaración de “Guille” había generado expectativas. Sin embargo desde temprano se supo que no iba hablar.



UN WHATSAPP Y LOS

DATOS DEL JUEZ

Además de un vecino del mismo edificio en el que había vivido el juez Manfrin declararon cuatro empleados de distintas divisiones policiales que participaron tanto de las pericias en el lugar del hecho como de averiguaciones informáticas en el marco de la investigación iniciada a partir del ataque. Los fiscales expusieron una conversación de WhatsApp que mantuvieron dos personas de las cuales no trascendió su identidad y a la cual llegaron en el transcurso de la investigación.

En ese diálogo casi la totalidad de mensajes de uno de los participantes fueron borrados y no pudieron recuperarse, así la charla parece no tener ningún tipo de vinculación a un hecho delictivo. Sin embargo una imagen enviada que había sido borrada pudo recuperarse mediante una pericia. El especialista que se ocupó de esa tarea leyó en voz alta el contenido de la imagen: se trataba, entre otros datos, de las direcciones del juez Ismael Manfrin.

En la audiencia del lunes ya se había ventilado otro mensaje alusivo al ataque a las viviendas relacionadas al magistrado. "Somos acá la banda de los Cantero. A Los Monos suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez, le vamos a reventar toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar", decía uno de los mensajes ofrecidos por los fiscales.