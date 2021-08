Murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones

Semanas atrás, el músico había anunciado que no iba a participar de la gira de la banda británica por problemas de salud.

A los 80 años, murió Charlie Watts, el mítico baterista de los Rolling Stone.

La noticia la dio a conocer su agente de prensa, Bernard Doherty a través de un comunicado. "Falleció en paz en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia. Fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación", detalló y pidió respeto para la familia y los amigos del músico en este difícil momento.

De acuerdo a la agencia NA, hace varias semanas que la salud de Watts era un enigma.

Sobre todo, desde que a principios de agosto anunció que no podría participar de la gira por Estados Unidos junto a Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, y que sería reemplazado por su amigo Steve Jordan.

"Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados", anunció el vocero de Watts, sin brindar más detalles sobre el cuadro del artista. Y señaló que "nadie vio venir" que no iba a poder subirse al escenario.

Por su parte, Charlie se mostró entusiasmado con mejorar su estado y poder volver al ruedo lo antes posible. "Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy acepté, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo", admitió en el mismo mensaje.

"Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por Covid-19, realmente no quiero que los muchos fanáticos de Rolling Stone que han estado reservando boletos para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya", concluyó.