Variante Delta: un caso en Rafaela y 8 en Rosario

Después de que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, asegurara que la transmisión comunitaria de la contagiosa variante Delta en la Argentina está "muy cerquita", Santa Fe analiza momento a momento lo que sucede con los habitantes de la provincia, especialmente con quienes llegan del exterior pero también aquellos que han viajado a provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde la situación se agravó en la últimas horas. Hasta este martes se confirmaron ocho casos de contagios de Covid por Delta en Rosario y uno en Rafaela, de acuerdo a lo publicado por La Capital. El último de los casos detectados está cumpliendo con el aislamiento correspondiente, señalaron fuentes de la cartera sanitaria santafesina. Se trata de un hombre que venía de Japón. Dio antígenos negativos en Ezeiza, al séptimo día se repitió el test y dio positivo. Se mandó a secuenciar la muestra y la prueba confirmó que se trataba de una infección de Covid por Delta. No hay contactos estrechos porque es una persona que vive sola y había cumplido con el protocolo.

En tanto, este martes el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que se detectó en la provincia de Buenos Aires el primer caso de un contagiado con la variante Delta del coronavirus por transmisión comunitaria, sin contacto con alguien que haya viajado al exterior. Detectamos un caso que es de una persona sin nexo de viaje. Esta persona vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus actividades”, informó el ministro en una rueda de prensa, en la que señaló que “la transmisión comunitaria empieza a darse”. También se confirmó un contagio en Mendoza: una mujer de 57 años que ingresó al país el 3 de agosto por el aeropuerto de Ezeiza, procedente de España. En Córdoba ya son dos los fallecidos a raíz del brote que se dio por un viajero que produjo más de 60 de contagios al regresar de Perú y no cumplir con el aislamiento. El llamado "caso cero" falleció, y ayer murió también una mujer de 38 años que era contacto estrecho de ese hombre. La paciente, que al igual que el primer caso no estaba vacunada, estuvo internada dos semanas con neumonía bilateral. En la provincia mediterránea ya hay varios casos sin nexo epidemiológico por lo que se evalúa la circulación comunitaria. En Santa Fe el 10% de quienes regresan del exterior no son encontrados en domicilio cuando las autoridades sanitarias hacen el seguimiento, por eso se incrementaron los controles para intentar que la totalidad de los viajeros se queden en su hogar y se repitan el test a los 7 días del arribo.