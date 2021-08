Hoy se celebra el Día del Lector en conmemoración del nacimiento de Jorge Luis Borges

En honor y conmemoración al nacimiento del gran escritor argentino Jorge Luis Borges ((1899-1986), en 2012 se declaró, mediante un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el 24 de agosto como el Día del Lector.Entre la bibliografía del autor se pueden encontrar clásicos como “Las ruinas circulares”, “Tlön Uqbar Orbis Tertius”, “Funes el memorioso”, “La biblioteca de Babel”, “El otro”, “El Aleph”, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, entre otros. No solo se convirtió en uno de los genios literarios de Argentina, sino también del resto del mundo.Hoy cumpliría 122 años el hombre que en uno de sus poemas declaró: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído”.En homenaje a su figura y el importante legado que dejó, cada 24 de agosto desde el año 2012 se celebra el Día del Lector en nuestro país. La Ley nacional 26.754 se realizó con el objetivo de "promover la lectura y la democracia a través de la realización en dicha fecha de actos de divulgación de las letras y de reconocimiento a la obra y trayectoria de la máxima figura de la literatura nacional".Este año, por primera vez, la Fundación El Libro organizará una semana de actividades especiales en el marco de la celebración del Día del Lector. Hoy, en trabajo conjunto con la Sociedad Argentina de Escritores, habrá una suelta virtual de poemas durante todo el día y en todo el país a través de la cuenta de Instagram, Facebook y Twitter de la Feria del Libro Buenos Aires.El miércoles 25 de agosto a las 18 h, reconocidos jóvenes lectores de diferentes partes del mundo compartirán sus lecturas en un vivo que se realizará a través de la cuenta de Instagram de la Feria del Libro (@ferialibroba). La coordinación estará a cargo de Cris Alemany (@crisalemany1).En esta actividad participarán Fa Orozco de México (@faorozco); Andrea Izquierdo de España (@andreorowling); Clau Ramírez de México (@gvanille); Mayra Ayamonte de España (@mayrayamonte); Isa Cantos de Colombia (@isacantosrm); Laly Arce de Perú (@lalyarce1110); Alberto Villarreal de México (@albertovill); Leo Teti de Argentina (@leonelteti); Sofi de Argentina (@toffiladyreader); Maxi Pizzicotti de Argentina (@thxboywthebooks).El jueves 26 de agosto a las 18 h se realizarán sorteos de libros en las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.Por último, el viernes 27 de agosto concluirá la Semana del Lector con sorpresas especiales en las redes sociales de la Feria del Libro.Es una entidad civil sin fines de lucro constituida por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines.En el año 1974 se formó el Comité Ejecutivo integrado por varias instituciones afines al libro. Dicha entidad organizó la primera Feria Internacional del Libro: desde el autor al lector, y luego las sucesivas. En 1984 se adoptó la forma jurídica de Fundación.Su objetivo es incentivar los hábitos de lectura, así como la promoción de la actividad editorial, tanto a nivel local como internacional, y el desarrollo y fomento de toda actividad cultural.La Fundación El Libro organiza, colabora y auspicia diversas actividades durante todo el año para impulsar la difusión del libro y fomentar la práctica de la lectura, entre ellas, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires; la Feria del Libro Infantil y Juvenil; concursos literarios y de cultura general; y muchas actividades más.