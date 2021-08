A 36 años del estreno de "Volver al futuro", sus protagonistas se reencontraron

Sin lugar a dudas, "Volver al futuro" es una de las tantas películas de Steven Spielberg que no solo marcó a una generación, sino que también se convirtió en una de las favoritas de las familias a lo largo de todo el mundo.

"Back to the future", su nombre original, se estrenó en 1985, luego tuvo una secuela en 1989 y una tercera y última parte en 1990. El filme "relata las aventuras de Marty McFly, un joven rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron. Eventualmente, cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron. Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del Dr. Emmett Brown para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos".

36 años después del estreno de la película, los protagonistas, Michael Fox (Marty McFly) y Christopher Lloyd (Emmett "Doc" Brown), se reencontraron en la Awesome Con, una celebración de la cultura geek, que reúne a más de 70,000 fanáticos con sus estrellas favoritas de cómics, películas, televisión, juguetes, juegos y más.

Después de que se cancelara por la pandemia de covid-19, la Awesome Con tuvo lugar en el Walter E. Washington Convention, Estados Unidos. Es allí donde Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reunieron en para uno de los paneles y luego se tomaron fotos que postearon en sus redes sociales. Aquel evento demostró que la cinta todavía tiene miles de adeptos indestructibles.