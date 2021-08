¡Los pibes volvieron a las canchas!

Fue un fin de semana estupendo en. La pelota volvió a rodar en Primera, el domingo, y también lo hizo en Inferiores con la reanudación del torneo oficial.El sábado, las categorías de, completando en la Primera B con algunos pendientes que habían sido suspendidos a comienzo de año.Tras el parate de casi cinco meses debido a las restricciones provinciales por la pandemia de Covid-19 la pelota volvió a rodar de manera oficial en las diferentes canchas de fútbol de Rafaela y zona.A continuación, todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez) vs Dep. Libertad 1 (Yair Villaruel), Atlético de Rafaela 5 (Misael Rodríguez x 3, Claudio Ríos y Tomás Aguirre) vs Independiente San Cristóbal 1 (Jeremías Grand), Sportivo Norte 3 (Santiago Leguizamón, Gabriel Gorosito y Lautaro Molina) vs Ferrocarril del Estado 0, Unión de Sunchales 0 vs Ben Hur 0, Argentino Quilmes 1 (David Ramírez) vs 9 de Julio 1 (Gustavo Bach).Peñarol 3 (Gino Alessio x 2 y Brian Bork) vs Dep. Libertad 0, Atlético de Rafaela 2 (Ignacio Minighini y Máximo Galván) vs Independiente San Cristóbal 1 (Mauricio Mancilla), Sportivo Norte 0 vs Ferrocarril del Estado 0, Unión de Sunchales 1 (Jonathan Dos Santos) vs Ben Hur 3 (Kevin Mansilla x 2 y Facundo Góngora), Argentino Quilmes 1 (Mauricio Rolón) vs 9 de Julio 0.Peñarol 2 (Nicolás Naz y Elís Mastafa) vs Dep. Libertad 1 (Bautista Gramaglia x 2), Atlético de Rafaela vs Independiente San Cristóbal, Unión de Sunchales 3 (Juan Núñez, Néstor Coronel y Julián Villarruel) vs Ben Hur 1 (Agustín Cassina), Argentino Quilmes vs 9 de Julio. A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.Peñarol 0 vs Dep. Libertad 1 (Brian Crespín), Atlético de Rafaela 2 (Federico Toselli x 2) vs Independiente San Cristóbal 2 (Santiago Cejas x 2), Sportivo Norte 1 (Yair Córdoba) vs Ferrocarril del Estado 3 (Diego Villarreal x 2 y Alan Sosa), Unión de Sunchales 1 (Freddo Bonazza) vs Ben Hur 1 (Bautista Ferreyra), Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 2 (Gastón Bouhier y Juan Olmos).Peñarol 0 vs Dep. Libertad 2 (Martín Narvaez y Catriel De Los Santos), Atlético de Rafaela 6 (Octavio Gadler x 3, Felipe Soperez, Ignacio Schiavi, Diego Maciel) vs Independiente San Cristóbal 1 (Mateo Bracaccini), Sportivo Norte 0 vs Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Acevedo), Unión de Sunchales 3 (Stéfano Mezzadri x 2 y Gerónimo Autino) vs Ben Hur 1 (Faustino Ojeda), Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 4 (Matías Taborda x 2, Leonel Hernández y Thiago Palchevich).Peñarol 0 vs Dep. Libertad 2 (Kevin Colombo x 2), Atlético de Rafaela vs Independiente San Cristóbal, Sportivo Norte 0 vs Ferrocarril del Estado 0, Unión de Sunchales 0 vs Ben Hur 0. A Atlético de Rafaela y 9 de Julio les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Argentino Quilmes, respectivamente, no presentaron las divisionales.Dep. Libertad 0 vs Peñarol 1 (Ezequiel Suárez), Independiente San Cristóbal 0 vs Atlético de Rafaela 7 (Adriano Gandín x 4, Agustín Williner x 2, Agustín Domínguez), Ferrocarril del Estado 1 (Valentino Cront) vs Sportivo Norte 0, Ben Hur 3 (Alfonso Bessone x 3) vs Unión de Sunchales 2 (Genaro Barraza y Andrés Stricker), 9 de Julio vs Argentino Quilmes.Dep. Libertad 1 (Mateo Roda) vs Peñarol 0, Independiente San Cristóbal 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Román Jara, Martín Canello y Thiago Aranda), Ferrocarril del Estado 0 vs Sportivo Norte 0, Ben Hur 2 (Martín Rivero y Ezequiel Toloza) vs Unión de Sunchales 1 (Mateo Moretti), 9 de Julio 3 (Jonathan Rojas, Santiago Dinono y Julián Ayala) vs Argentino Quilmes 1 (Felipe Vittarelli).Ben Hur vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela, Independiente San Cristóbal vs Peñarol, Deportivo Libertad vs Argentino Quilmes, 9 de Julio vs Unión de Sunchales.En infantiles se invierten las localías.