La continuidad del DT en Atlético

a pesar de los 25 puntos reunidos en 22 encuentros, con apenas un empate en las últimas cinco presentaciones. ¿El motivo principal del sostén? Un alto respaldo de los propios jugadores y de los principales directivos del fútbol de la Crema.La derrota por 1-0 con Santamarina no alteró la postura de los dirigentes, quienes prometieron bancarlo pase lo que pase hasta la finalización de la temporada 2021 de la Primera Nacional.En la tarde de ayer, los directivos se juntaron para tomar una decisión y se acordó la continuidad del cuerpo técnico.“Si ponemos todo en la balanza, parte de culpa tiene porque forma parte”, indicaba, luego de la caída del domingo ante Santamarina. Y opinaba:Finalizado el partido Otta y su cuerpo técnico estuvieron reunidos unos cuantos minutos y luego de dicha charla el DT le comunicó a los directivos que ponía a disposición su continuidad o no al frente del equipo. Sobre lo ocurrido, Castro apuntó: “Nos dijo que si nosotros considerábamos que tenía que irse o renunciar estaba a disposición. Que no nos podía poner en el compromiso, que sentía vergüenza del apoyo que le damos, no por el trabajo sino por no darnos la oportunidad de cambiar de técnico”. Y agregó:. La verdad que fue una charla linda”.Con respeto al encuentro, el directivo analizó: “Estoy triste. Otra vez nos hacen un gol prácticamente empezando el partido, después no podemos concretar las pocas que tuvimos. Es difícil para los jugadores empezar un partido, con la racha que venimos, que nos hagan un gol enseguida, pesa la pelota, pesa jugar. Así y todo creo que jugamos muy pacientes, no bien, pero por abajo, sin tirar pelotazos. Es un momento duro, en 20 años pasé muchos, vamos a pasar este también.Atlético quedó muy lejos de los puestos de reducido y si bien aún quedan 12 fechas, la imagen que devuelve el equipo, fin de semana tras fin de semana, no acompaña a la ilusión. Y sobre ello, Castro manifestó: "Al equipo lo vi desastrosamente mal con San Juan, y muy mal al partido siguiente (Dálmine). Después, no lo vi bajar, no ligamos una. Nos hacen los goles enseguida y después nos cuesta revertir ese resultado. Un 70% son pibes y los mayores se deberían hacer cargo de dar vuelta ese resultado y no lo logramos. Nos falta hacer el gol. No lo veo tan mal al equipo como lo ven muchos, si creo que hay jugadores que han tenido la oportunidad y quizás no la vuelvan a tener, lo decidirá el técnico, pero considero que tiene que continuar Otta, puede darlo vuelta”.