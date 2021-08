El Rojo en Tucumán, Racing en Avellaneda

Independiente visitará este martes a Atlético Tucumán por la octava fecha del torneo de la Liga Profesional, con el objetivo de ratificar el liderazgo en la tabla de posiciones del certamen argentino.

El partido se llevará a cabo en el estadio "Monumental José Fierro" desde las 18:45 (Fox Sports Premium), tendrá a Pablo Echavarría como árbitro principal, quien estará asistido por los jueces de línea Diego Bonfá y José Savorani.

Independiente lidera la tabla con 15 unidades -seguido por Racing con 14-, en la fecha pasada empató sin goles como local con Defensa y Justicia.

Por su parte, Racing intentará conseguir una victoria que lo deposite en la cima de la Liga Profesional cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El encuentro se llevará a cabo desde las 21:00 (TNT Sports) en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Andrés Merlos, quien estará asistido por los jueces de línea Javier Uziga y la rafaelina Gisela Trucco.



OTROS PARTIDOS. HOY: 14.15 hs. Patronato vs Banfield. Miércoles 25/08: 14.15 hs. Central vs Arsenal, 16.30 hs. Lanús vs Gimnasia LP, 16.30 hs. Defensa vs Newell's, 18.45 hs. Huracán vs Vélez, 21hs. Platense vs Boca. Jueves 26/08: 14.15 hs. Godoy Cruz vs Unión, 16.30 hs. Argentinos vs Talleres, 18.45 hs. Estudiantes vs San Lorenzo, 21 hs. River vs Aldosivi.