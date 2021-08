Voley: Almagro se impuso a 9 de Julio

Este domingo se reanudó el torneo de primera división femenino de la Asociación Rafaelina de Voley, con el partido que disputaron Almagro y 9 de Julio en las instalaciones de la entidad de calle Garibaldi. El equipo local dirigido por Pablo Colsani se impuso por 3 a 0 con parciales de 25-22 / 25-16 / 25-22. También hubo actividad en Sunchales, donde Atlético San Jorge se hizo fuerte en la cancha de Unión al vencerlo por 3 a 0.EN INFERIORESDos categorías Formativas tuvieron sus torneos este fin de semana en el ámbito del calendario de la Asociación Rafaelina de Voley. El sábado fue el turno de la categoría Sub 16, donde se impuso el local Unión, mientras que el domingo fue la actividad del Sub 13 también en Sunchales, en Libertad, donde fue campeón Almagro de nuestra ciudad.Copa de Oro: 1) Unión A, 2) Almagro A, 3) Libertad A, 4) Sp. Santa Clara, 5) Libertad B, 6) Argentino de Vila. Copa Plata: 1) Almagro B, 2) Unión B, 3) Almagro C, 4) 9 de Julio., Copa Oro: 1) Almagro A, 2) Unión A, 3) Libertad A, 4) Almagro B. Copa Plata: 1) 9 de julio A, 2) Unión B, 3) Almagro C, 4) 9 de Julio B.