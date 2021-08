Otra oportunidad para Dybala

De lo comprimida de la agenda de partidos en este año, ya dimos cuenta mucho antes que se abrieran las competencias, también inferíamos que Lionel Scaloni no contaría con mucho espacio para pensar en un desarrollo escalonado de su proyecto y qué de los resultados de la Copa América, dependería la estabilidad o no de su gestión, pensando en lo que restaría de las Eliminatorias para conseguir sin sobresaltos, uno de los 4 cupos que el Mundial de Qatar les otorga a los combinados sudamericanos.Hoy en los umbrales de una triple fecha para ir afirmando la clasificación para ese reto mundialista, uno de aquellos dilemas se reveló de manera ideal para los intereses del futbol argentino; la consagración en Brasil, después de una bochornosa espera de casi 3 décadas, acomodó la carga de este proceso y repuso como nunca antes, valores esenciales emparentados con la autoestima y las motivaciones, de una generación frustrada y otra mas contemporánea, a la que ya comenzaban a detectársele signos de incertidumbre..Todo eso se lo llevó la hazaña del Maracaná para presentar un escenario en clara oposición a los anteriores, con un Lionel Messi desagraviado y un entrenador, enriquecido en confianza e idoneidad.Así son las cosas en este maravilloso deporte, donde los resultados repercuten de manera feroz en un signo o en otro, modificando los rumbos o amplificándolos con un cierto misterio, el mismo que había dejado con las manos vacías al combinado albiceleste, en 3 finales perdidas en definición por penales de ediciones pasadas de nuestro principal torneo continental.Pero todo eso, ya es parte del pasado, una suma de frustraciones, enhorabuena archivadas.Es evidente que nadie logro presagiar siquiera, lo que sucedería con Lionel Messi, después de haber levantado el centenario trofeo en Río; con el alma al cuerpo, volvió a Cataluña para ratificar su eterno vínculo y pocas semanas después, estaba buscando un lugar donde vivir en París.Un desenlace traumático que conmovió al mundo del fútbol hasta las lágrimas e hizo temblar los esquemas de negocios, muchos de los cuales, todavía no han terminado de asimilar un giro de esta dimensión.Cuantos impactos en la vida de un futbolista tan sobresaliente como humano, de las lágrimas por su primer gran título con la Selección Mayor, a la congoja profunda en una conferencia de prensa, anunciando su salida del Barcelona y días después, ser recibido bajo palio en Champs Elysees, su nueva morada, su desafío más exigente.Casi sin fútbol volverá a liderar esta nueva etapa, desde esa final ante Brasil y por todas estas vicisitudes, Lionel no ha vuelto a la alta competencia y afrontara los 3 partidos de Eliminatorias con pocos minutos en el PSG, una referencia que Scaloni no debe soslayar.Paulo Dybala lleva un año y nueve meses sin jugar en la Selección. Su último partido es del 2019, un amistoso ante Uruguay, en Tel Aviv, en el que fue titular con Messi y Agüero. Luego, volvió a ser convocado, aunque no pudo salir a la cancha: distintos problemas de salud, físicos y de rendimiento, lo fueron dejando al margen.Antes de la Copa América, había sido llamado para el arranque de las actuales Eliminatorias, para los partidos contra Ecuador y Bolivia. Pero en ambos no pudo estar por un cuadro abdominal, según especificó en ese momento el parte médico de AFA. De hecho, como había venido en el avión de Messi, debió esperar que se jugara el partido en La Paz para regresar con Leo a Europa.Sin embargo, como alguna vez pasó con la ausencia de Di María, con este llamado Scaloni le demostró que efectivamente sigue estando en su consideración. Porque su citación no fue de urgencia o a causa de la baja de Mauro Icardi, quien se lesionó en el PSG justo cuando había sido reservado otra vez por la Selección. Paulo iba a volver al equipo nacional más allá de eso, sobre todo porque también tuvo un gran arranque con la Juve, en la que fue capitán y figura.Elementos que sobran para argumentar esta nueva oportunidad, que no deberá dejar escapar, para demostrar que puede consolidarse en esta etapa que ahora cuenta, con el respaldo poderoso de un título internacional.Argentina volverá a girar por el Sur y tendrá en los primeros partidos, rivales de distinta talla, pero de alto riesgo; nada para agregarle al del 5 de setiembre en Corinthians Arena frente a Brasil (una esperada revancha de la final de la Copa América) sí en cambio, en el grado de oposición que seguramente tendrá en Maracaibo 3 días antes, cuando visite a la Vinotinto, los últimos antecedentes, nos relevan de mayores especulaciones.El cierre de esta ventana de setiembre, la primera de las 3 previstas para lo que queda de 2021, será en River el jueves 9 frente a Bolivia y según lo anunciado por Conmebol, con el regreso de los aficionados que aprovecharán para recibir al último Campeón de América, con los honores que nos confiere, el fervor y la pasión.Nuevos propósitos, nuevos obstáculos y una expectativa renovada.