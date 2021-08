Concejo: fuertes cruces por un pedido de informes sobre vacunación a funcionarios

Los concejales se reunieron este lunes en comisión y dieron despacho a cuatro proyectos que serán votados este miércoles desde las 9 en la sesión ordinaria que se adelantó 24 horas debido al paro de actividades de trabajadores municipales resuelto por la Festram para este jueves y viernes.

En medio de la campaña electoral, la iniciativa que provocó encontronazos entre oficialistas y opositores fue la que impulsa el concejal del PDP (FPCyS) Lisandro Mársico, en la que pide a la jefa de Gabinete, Amalia Galantti, sobre la supuesta vacunación VIP a funcionarios municipales. Si bien se espera que el pedido de informes se apruebe este miércoles con el respaldo de la oposición que cuenta con mayoría, se resolvió convocar a Galantti para el próximo 15 de septiembre a las 9 para evitar contaminar aún más la campaña con este tema y porque, en el fondo, nadie puede controlar las esquirlas de un encuentro de este tipo.

Al respecto, Mársico expresó que "si mis pares me acompañan se va a aprobar la interpelación a la Dra. Amalia Galantti, para que responda si funcionarios municipales fueron vacunados por fuera del esquema de vacunación que estableció la provincia de Santa Fe y por fuera de las prioridades". Dando por descontado que la respuesta es afirmativa, el edil agregó que "la jefa de Gabinete también debe detallar qué funcionarios y cuáles fueron los motivos por los cuales se saltearon ese esquema de vacunación".

"Es una minuta, en la que citamos al Intendente (Luis Castellano) y en su defecto a la Jefa de Gabinete, por estos motivos que acabo de mencionar y en base a lo que dice el reglamento interno del Concejo Municipal y al Art. 42° de la Ley de Municipios", completó el concejal del PDP, quien aceptó retirar los nombres de los funcionarios implicados a partir de planillas de vacunación que trascendieron meses atrás. En la redacción original del proyecto figuraban los secretarios de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y el de Cultura, Claudio Stepffer.

En tanto, la concejal oficialista Brenda Vimo, asumió la defensa del Ejecutivo al sostener que "la minuta sobre el tema de vacunación me pareció absolutamente fuera de lugar, me pareció irrespetuosa y con un claro oportunismo político, en un momento en donde creo que hay que ser responsables y respetuosos". En este sentido, subrayó que "el sistema de vacunación en la ciudad de Rafaela, ha funcionado como pocos en el país, la ciudad está muy conforme con lo realizado y se quiere calumniar e injuriar a personas, luego de que la justicia ya se ha expedido en torno al tema".

"El tema vacunación lo quieren usar para ensuciar a gente y esta no es la forma de construir un país y una república mejor. Fue un debate bastante intenso, donde las supuestas pruebas son de origen ilegal. Nos enteramos por vecinos que nos llaman, que un concejal va puerta por puerta preguntando cuándo lo vacunaron, cuándo no lo vacunaron; realmente que esté perdiendo el tiempo buscando oscuridad en algo que le está dando luz a la ciudad y un manto de fe, es algo que me lastima mucho por parte del Concejo, que debería estar siendo constructivo en post de mejorar la situación, la sensación y el ánimo de la gente. Perder el tiempo hoy con todo lo que hay por hacer, solo puedo decir como dije, que es un triste oportunismo político", enfatizó la concejal del Frente de Todos.

Finalmente, Vimo planteó su malestar porque el proyecto extiende las sospechas más allá de los dos funcionarios apuntados. "Lo que más molesto es que Mársico responsabiliza a todo el equipo de salud que trabaja en forma dedicada, responsable y empática por supuestas irregularidades en la vacunación", afirmó en lo que parece ser el primer round de una pelea que continuará en la sesión de este miércoles.

Los cruces entre Mársico y Vimo subieron de temperatura hasta romper el termómetro, incluso con advertencias de revelar situaciones incómodas. Habrá que esperar si el conflicto escala de nivel o sus protagonistas optan por bajar la tensión.