Miradas diferentes sobre la modificación

La modificación del Código Urbano, que lleva muchos años intentando avanzar y lograr los consensos necesarios entre los distintos actores involucrados, hoy está para su análisis en el Concejo Municipal.

Al respecto, el presidente del Colegio de Arquitectos, Claudio Walter, quien además forma parte de la comisión de Desarrollo Urbano, sostuvo: “Creo que es importante encontrar la esencia del tema y a partir de ahí definir claramente el objetivo de la legislación. Ese momento inicial no fue claro por lo tanto no se arrancó con objetivos compartidos, esto desencadenó en un proceso traumático, engorroso, que a pesar de las voluntades de las partes involucradas (Estado e instituciones) se extendió crónicamente y generó mucho desgaste llegando a un momento en que se decide políticamente dar un corte, subestimando cuestiones técnicas que deberían ser ejes de análisis y acuerdos máxime en ámbitos de reuniones en que los participantes están formados profesionalmente y que varios de los parámetros a modificar son compartidos”.

“El cambio climático es una realidad y sus consecuencia en regímenes de lluvia incuestionable. Mucha más consideración merece el medio ambiente, creo que muy pocos profesionales de la arquitectura y desarrolladores hoy no consideran cuestiones ambientales como premisas prioritarias a la hora de resolver sus proyectos”, expuso el arquitecto Walter.

El profesional, manifestó a su vez, que “la intervención publico privado del espacio urbano es una formula exitosa en el mundo y pareciera que no estamos dispuestos a implementarla, ni siquiera experimentarla en oportunidades cómo está. El Estado interviniendo en canteros, plazas, parques, rotondas, paseos, etc., recuperando suelo absorbente y vegetación y el privado en veredas hoy totalmente impermeables y anti ecológicas recubiertas de cemento, donde hay sectores de la ciudad de más de 5 metros de ancho, producirían un impacto positivo muy superior a los parámetros en disidencia. Decir que exigir el 5% de un terreno de suelo absorbente y no transitable es un porcentaje muy , no solo es desconocer la realidad construida en los últimos años, sino que es impedir que más del 95 % de esos emprendimientos (en proyectos semejantes) se puedan ejecutar si se aprueban estas modificaciones”. Y agregó: “Las consecuencias serán menor volumen de trabajo en la industria de la construcción con lo que eso implica en la economía y menor oferta habitacional sabiendo las dificultades que padece quien busca un lugar para vivir. En definitiva la calidad de vida de una ciudad con canteros y veredas parquizadas, donde los habitantes de los nuevos edificios puedan disfrutar de jardines en sus frentes se verá frustrado por no atender fundamentos técnicos en las decisiones con las que se escriben las normas”, explicó Walter.

“Es evidente que cuando no se plantean claramente los objetivos y se buscan consensos en esa instancia, por más esfuerzos y concesiones que se hagan en los procesos, el resultado es insatisfactorio, el agravante es que un código urbano afecta mucho más que los involucrados en las gestiones; las consecuencias las padecen la ciudad y sus habitantes”, concluyó el presidente del Colegio de Arquitectos.