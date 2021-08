“Construimos una lista que nos integra a todos los rafaelinos y rafaelinas”

El domingo 12 de septiembre tendrán lugar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esa noche se conocerán quiénes ganarán sus internas, cómo se integrarán las listas en cada espacio, y qué sector quedará fuera de competencia.

En este contexto, el oficialismo apostó a una lista diferente, con personas que destacan en sus ámbitos y quienes dan sus primeros pasos en la militancia política. De hecho, solamente una mujer, Florencia Armando, tiene experiencia en una elección, que se remonta a 2017. Después, los otros siete integrantes debutan en comicios como candidatos.

La lista Celeste y Blanca de Hacemos Santa Fe, en Rafaela, está conformada por Martín Racca, Valeria Solterman, Juan Cruz Auce, Florencia Armando, Federico Lescano, María Belén Zorrilla, Pablo Peralta y Cintia Villarruel.

El espacio que conduce Luis Castellano a nivel local hizo su presentación el viernes 13 de este mes. De hecho, en el mismo momento que comenzaba el acto, militantes del espacio empezaban a colocar algunos carteles en la vía pública; bastantes menos que en campañas anteriores.

El acto de lanzamiento contó con la presencia del Gobernador Omar Perotti, del Senador Nacional Roberto Mirabella (precandidato a Diputado Nacional), de los senadores provinciales Marcelo Lewandowski (precandidato a Senador Nacional) y Alcides Calvo, además de los concejales Brenda Vimo y Jorge Muriel. Sin dudas, el respaldo a la lista de Castellano fue contundente.

Desde ese entonces, las recorridas, las salidas por medios y las acciones en redes sociales no se detuvieron, como así tampoco las tareas de gestión que apenas se pudo salir de la pandemia, se profundizaron notablemente.



PENSAR EN LA

COMUNIDAD

Martín Racca, actual subsecretario de Salud, se autodefine como una persona que le “gusta hacer” y no le “gusta hablar”; aunque en el últimos año y medio cobró protagonismo por su tarea en la pandemia y, especialmente en el vacunatorio.

Aseguró que "va a existir un gran debate en el Concejo sobre la post pandemia”; y agregó que “la salud va a marcar la agenda de los próximos años. Va a haber muchas cosas por aprender de la pandemia y de las consecuencias que dejó”; explicó Racca, quien se perfila para entrar al Concejo el 10 de diciembre.

Asimismo, remarcó que “la vacunación es la única forma de asegurarte que vos tengas una enfermedad leve, como una gripe común, a tener una enfermedad potencialmente letal. No es lo mismo estar vacunado que no estarlo”.

“Tenemos la voluntad y los proyectos necesarios para seguir defendiendo la vida y ambiente por sobre todas las cosas. Y formamos parte de un espacio que siempre ha hecho del trabajo, el desarrollo económico, la innovación, los ejes centrales de sus políticas públicas”; afirmó.



ESTAR CERCA

DE LA GENTE

La periodista y pre candidata a ocupar una banca en el Concejo, Valeria Soltermam, destacó que dejar de ejercer su profesión en los medios fue una decisión muy difícil: “Fueron muchos años; más de 10. Nosotros empezamos con Silvana Bessi y la remamos. Fueron años duros. Ahora ver el producto terminado a uno le da mucha felicidad”.

Comentó que lo que la motivó a participar en política tiene que ver con “encarar mi vida desde otro lado. Intervenir de otra forma. Estar más cerca todavía del vecino. Ellos me llamaron y me plantearon esto de acompañar al doctor Racca. Entonces no le podía decir que no por todo lo que vimos y por su entrega total”; sostuvo.

“A mí me gusta mucho la cercanía, trabajar a la par y el contacto permanente con los vecinos y vecinas”; sostuvo Soltermam, quien agregó que “Omar (Perotti) en la provincia y Luis (Castellano) en la ciudad, conducen los gobiernos que han puesto la producción y el empleo, la educación y la salud, en el centro de sus políticas públicas. Gracias al trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado, hoy vemos la salida más cerca. Esto no es producto del azar. Es fruto de compartir un objetivo común: el cuidado de la vida por sobre todas las cosas”.

Por otro lado, remarcó que “la oposición jamás se acercó al Hospital a ver lo que sucedía con el operativo de vacunación. Ningún concejal de la oposición se acercó. Nadie. Solamente aparecieron a colocarse la vacuna y nada más”.



LA LISTA

Al momento de la presentación, Luis Castellano dijo: “Construimos una lista que nos integra a todos los rafaelinos y rafaelinas, que representa en cada uno, la complejidad de los tiempos que corren, contemplando los cambios sociales que nos atraviesan y las miradas necesarias para construir un futuro más equitativo, más igualitario, con más trabajo, con más ideas”.

También, reflexionó: “Venimos de casi dos años extremadamente complejos. Hoy caminamos diferente. Comenzamos otro camino y queremos hacerlo con cada uno y cada una de las vecinas de la ciudad. Junto al gobernador Omar Perotti, junto a nuestros precandidatos a senador, Marcelo Lewandowski, y a diputado nacional, Roberto Mirabella, y en plena sintonía con el proyecto que encabeza nuestro presidente, queremos seguir creciendo como país, provincia y municipio”.

Las lista del oficialismo que encabezan el doctor Martín Racca y Valeria Solterman, tiene el acompañamiento del referente de la juventud Juan Cruz Auce, arquitecto de profesión; la contadora Florencia Armando, con una extensa trayectoria en el trabajo social y lucha por la igualdad de derechos de las mujeres; el artista y profesor Federico Lescano; María Belén Zorrilla, representante de la Iglesia Evangélica; Pablo Peralta, que se desempeña en la Universidad Nacional de Rafaela; y la referente del sector joven y encargada de comedores comunitarios de la ciudad, Cintia Villarruel.