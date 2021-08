FESTRAM trasladó el paro de 48 horas

Los representantes paritarios de FESTRAM, que tienen facultades para disponer las medidas de fuerza, resolvieron trasladar para el próximo jueves 26 y viernes 27 de agosto el paro de 48 horas que inicialmente estaba previsto para mañana (y también el miércoles), fecha en la que han sido convocados por el Ministerio. Por tal razón se convocó a un Plenario de Secretarios Generales que sesionará inmediatamente después de la mencionada reunión.Desde el mes de Abril FESTRAM viene reclamando reunión de la paritaria municipal (Ley 9.996), al conocerse los números del IPEC que determinaron una inflación superior al aumento salarial acordado. En esa instancia, la Organización Sindical solicitó a los Intendentes paritarios que anticipen a Julio la última cuota del aumento e iniciar sin conflicto una nueva política salarial no inferior al 45% y la garantía de actualización para que los salarios superen no menos de 3% la inflación anual acumulada.La Federación expuso, reiteradamente que los recursos crecieron muy por encima del incremento del costo salarial, generando una diferencia extraordinaria en las arcas municipales, que ya se habían ahorrado más de 10 mil millones en salarios del 2020 por haber dilatado un acuerdo.Al no entender la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los trabajadores municipales y comunales –quienes fueron declarados esenciales desde el primer minuto de la pandemia aunque tienen gran parte de las escalas por debajo de la línea de pobreza– se pidió a las autoridades que actúen en consonancia con el Gobierno Nacional, en referencia a superar con los salarios los índices inflacionarios o interpretar la actitud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que anticipó el aumento salarial y reabrió paritaria, al igual de lo ocurrido en Córdoba, donde los empleados estatales culminaron con un aumento anual de 45,5%.