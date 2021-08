AMSAFE y SADOP exigen una urgente convocatoria a paritarias

Luego de conocerse este lunes el anuncio del ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, donde manifestó que la mitad de ese 9% se adelantaba para la próxima liquidación, desde Amsafe salieron a manifestar su rechazo a la decisión de la Provincia en relación al adelanto del aumento previsto para septiembre y el retorno de la presencialidad plena en las aulas. A través de un comunicado, el gremio expresó que "una vez más el Gobierno de la Provincia desconoce la paritaria definiendo unilateralmente los temas que debería discutir con las y los trabajadores. A través de los medios de comunicación se informa, desde el Ministerio de Trabajo, un desdoblamiento del aumento correspondiente a septiembre. Este anuncio dista mucho de lo acordado a nivel nacional. La docencia santafesina ratifica el pedido de convocatoria a paritaria para discutir salario, condiciones de trabajo, salud, infraestructura, transporte, boleto educativo, situación epidemiológica, cumplimiento de protocolos, etc. Como así también carrera docente, concursos, traslados, permutas y convocatorias a suplencias, y temas propios de cada nivel y modalidad. Las y los trabajadores nucleados en AMSAFE tenemos una larga historia de luchas. La paritaria docente fue una de ellas, y luego de años en los que reclamamos con distintas acciones, logramos la sanción de la Ley de Paritarias. Defendemos lo conquistado, no renunciamos a esta herramienta de la democracia". Junto con SADOP, ambos sindicatos sostuvieron que el reclamo iniciado hace ya varios meses planteaba que se adelantase el aumento completo – no sólo el 4,5%-, pero además, insistieron en el reclamo de que se reabra la discusión salarial. En tal sentido, recordaron que a nivel nacional, se termina de acordar un aumento anual del 45%, mientras que en Santa Fe, el aumento concedido termina estando diez puntos por detrás de la inflación proyectada para 2021. En este marco, desde Sadop Rosario, su titular Martín Lucero planteó el mismo descontento. "Que los anuncios se hagan por los medios y no en paritarias muestra el profundo desprecio por los trabajadores/as de Santa Fe. No queremos solo el adelanto. Queremos un aumento del 10/12 % por sobre el 35% de marzo. Avísenle al Ministro (Walter) Agosto que se terminó la década del 90...", posteó en las redes sociales.