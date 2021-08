Rafaela: menos casos y un respiro transitorio a los equipos de salud

La situación sanitaria, en nuestra ciudad, muestra indicadores positivos en cuanto a la realidad epidemiológica, con menos casos, con menos estrés sanitario, con más personas vacunadas y con un monitoreo permanente ante la variante Delta que está allí acechando. La médica infectóloga, Sandra Cappello, repasó el panorama actual y dijo: “Los casos vienen disminuyendo mucho en la ciudad, más allá de que seguimos haciendo testeos, donde el número de personas que se hisopan por día sigue siendo importante, eso nos permite tener una visión mucho más clara de lo que realmente pasa en la ciudad y cotejar que es real el descenso que hay de contagios no solo en Rafaela sino en la provincia y en el país en general”. “Esto que decimos, impacta directamente en la internación, la ocupación de camas ha disminuido muchísimo y esto nos da un respiro transitorio al equipo de salud”, explicó.

Al ser consultada por la preocupación que genera la posible circulación de la variante Delta, la profesional manifestó que “en realidad es como las otras variantes, estamos en alerta permanente, sobre todo en este momento con los viajeros y sus contactos estrechos, donde seguimos haciendo la vigilancia y controlando a todas las personas que llegan desde el exterior. Como indicamos en varias ocasiones, se les hace el hisopado al día siete y les pedimos por favor que no se lo hagan en instituciones privadas en días anteriores, porque corresponde que se lo hagan al día siete de ingresar al país”.

La Dra. Cappello, mencionó que “nos preparamos de la misma manera en que lo hicimos para todos los casos, esta variante no va a cambiar demasiado la presentación clínica, lo que si esperamos cuando comience a circular, es que no se observen cuadros graves, ya que la población va a estar vacunada”.



LA VACUNACION

Acerca de la vacunación y de aquellas personas que aún no decidieron vacunarse, Cappello señaló: “Las personas que no se vacunan, por supuesto que tienen menor probabilidad de contar con anticuerpos, salvo que hayan contraído la enfermedad. Igualmente, cuantas más personas con vacunas haya, menos probabilidades de circulación viral van a haber. Nosotros tenemos una buena aceptación en la ciudad, aunque todavía quedan personas que no terminan de decidirse y algunas que decidieron no vacunarse”. Y agregó: “Los adultos jóvenes en su gran mayoría se han vacunado y los chicos también; en estos momentos ya pueden anotarse todos aquellos menores de 18 años sin comorbilidades”.

Acerca de la aplicación de vacuna Moderna, la médica dijo que “es una vacuna que tiene una plataforma diferente, está fabricada diferente a las otras; es una vacuna que no tiene un vector viral, es totalmente fabricada en un laboratorio y no tiene grandes efectos adversos, es decir, no produce grandes síntomas sistémicos más allá de algunas molestias”.



DENGUE: SEGUIR CON

MEDIDAS DE PREVENCION

Sobre el dengue y las perspectivas respecto a esta enfermedad, Cappello explicó que “tenemos por un lado una ventaja teniendo en cuenta que no está habiendo grandes lluvias, por lo tanto no se acumula agua y eso evita el desarrollo del mosquito, pero no tenemos que relajarnos. Tenemos que prepararnos para cuando lleguen las lluvias y aumente la temperatura, por eso hay que mantener limpios los patios para evitar que haya criaderos de mosquitos”.

La Dra. recordó que “el dengue es cíclico, con lo cual cada tres o cuatro años pueden presentarse brotes y nosotros ya estamos entrando en el tercer años del brote anterior: Insisto, hay que estar atento y llevando a cabo las medidas de prevención que ya todos conocemos”.