Sensaciones y sentimientos

POR HUGO BORGNA



RECLAMO URGENTE DEL BARBIJO

Parece que es obvio destacarlo, pero.

Teniendo en cuenta lo que se nota con el simple transitar por estas calles que tanto conocen de nuestra vida y sentimientos (y discretamente no lo divulgan a los demás caminantes), resulta más obvio todavía que es necesario. Y con toda la sonoridad del título.

No vamos a repetir ahora la historia ni la terrible capacidad de destrucción del Covid. Es conocida por los que usan barbijo; lo hacen con la serenidad de quienes lo adoptaron como imprescindible defensa cotidiana. También lo saben certeramente quienes resolvieron no protegerse y-por lo tanto- despreocuparse de los que están en su mismo ámbito social.

Son muchos. Es también alarmante que casi no provoquen sorpresa en los caminantes responsables que sí lo usan, resultando preocupante que se tome ese deficiente acto como un hecho casi no reprochable.

El peligro existe, sin embargo. Cubrirse nariz y boca (no solo boca como pretenden algunos) sigue siendo una necesidad. Por eso –y muchas cosas más, como dice la canción- está debidamente justificado hacer este urgente reclamo.

Personas de todas las edades y de ambos sexos andan exhibiendo amplias sonrisas de felicidad mientras circulan (si se ven la sonrisas, claro, es porque no tienen puesto barbijo). Solos, en parejas o en grupos de más de dos, muchas veces sin guardar las distancias recomendadas, hacen con su presencia el movimiento vivo de la ciudad.

Son parte de los infractores vocacionales. Como en la época de las imprevisibles motocicletas que tripulaban rebeldes sin causa con emblemáticas camperas de cuero que impuso James Dean, y como los silenciosos ciclistas que por la vereda se nos aparecen por detrás, estos transgresores de la vida saludable salen a pregonar con sus actos una muy peligrosa tendencia: el incumplimiento serial no debe ser considerado como una simple, inofensiva moda.

Muchos de los que cumplen la norma –lo hacen protegiendo su propia salud- prefieren ignorarlos, a pesar de que a simple vista esas caras sin defensa colocada resultan tan llamativas como las generosas vidrieras de las esquina del Bulevar.

Otros sienten la obligación de dedicarles un “saludo” especial para el momento. Puede ser un movimiento del barbijo propio hacia arriba y hacia abajo, y/o decirles “úsenlo” (no hay tiempo para discursos en ese breve momento del encuentro) o también, si lo hay, explicarles con más detalle “vamos a cuidarnos entre todos, ustedes también deben usar barbijo”.

Es el instante en que sale a relucir un rico, insólito repertorio de respuestas, que van desde la mirada fija hacia el horizonte sin pronunciar palabra, al hecho de decir “algo” (“lo tengo en el bolsillo” “no hace falta” “a nadie le molesta”) hasta la mirada con descalificador desprecio hacia quien, con tremendo atrevimiento, les ha reclamado.

Vamos a decirles tres palabritas, compañeros de circulación por la calle. No son las del recordado (¿) fox trot, sino otras más significativas.

No tienen razón.

El espacio abierto es tanto de ustedes como de los demás. No sabemos cómo llaman ustedes a los que llevan correctamente colocado el barbijo, ni si se fijan en ellos como ejemplo, pero lo que sí hay es una diferencia muy grande.

Los que usan barbijo correctamente y cuidan la distancia ejercen su necesaria responsabilidad.

¿Pueden decir lo mismo ustedes?