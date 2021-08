Otta continuará siendo el técnico de Atlético

Claro en sus declaraciones, asumiendo también su responsabilidad por este duro momento de Atlético de Rafaela en la Primera Nacional, Silvio Fontanini, el presidente de la Crema, en declaraciones con La Mañana de ADN (97.9 FM) dio a entender este lunes que Walter Otta continuará siendo el entrenador del primer equipo, luego de haber puesto a consideración su renuncia tras la derrota este domingo por 1 a 0 en el estadio Monumental frente a Santamarina de Tandil por la 22º fecha de la Zona B, donde el elenco albiceleste solamente ha cosechado un punto de los últimos 15, redondeando hasta el momento una mala campaña. El dirigente expresó que "el domingo, terminado el partido, este cuerpo técnico que es gente de bien, vinieron y nos expusieron que si nosotros considerábamos que debían dar un paso al costado y si al club le servía que ellos no sigan, iban a poner a disposición su alejamiento del club. También nos manifestaron que ellos estaban con ganas de seguir, con fuerzas, y además les consultamos si ven la posibilidad de revertir este panorama. Y nos dijeron que sí, con lo cuál ellos continuarán siendo el cuerpo técnico del plantel profesional, salvo que se sientan sin fuerzas o no el encuentren la solución. De todas maneras, no van a faltar las reuniones para ir analizando diferentes cuestiones". A continuación, el dirigente también expuso que "en esto hay una cuota de responsabilidad muy grande de los dirigentes si algunos refuerzos no salieron como pensábamos, conjuntamente con el cuerpo técnico. Por necesidad, desmembramos casi un equipo en relación al torneo anterior, con lo cuál hay que mirar muchas cosas más allá del resultado. El domingo también hablamos con algunos referentes del plantel y nos manifestaron su apoyo al entrenador por la forma en que trabajan, porque ponen al que mejor está, etc. Hay un montón de cuestiones a considerar y no hay que tomar decisiones apresuradas más allá de que todos buscamos el bien del club". De esta manera, más allá de las diferentes reuniones que se puedan dar durante las próximas horas entre las parte, todo hace suponer que Otta seguirá siendo el DT albiceleste. Cabe señalar que Atlético se encuentra en la 13ª ubicación en su grupo con 25 unidades y está a 8 de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera cuando restan 12 fechas para el cierre de la fase regular. El próximo sábado, desde las 15, irá en la búsqueda de la recuperación cuando visite a Almagro en José Ingenieros, que suma 30 puntos, por la 23ª jornada de la PN.