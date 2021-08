Cuando quien se comporta como segundo en el mando de la Seccional 1ª de nuestra ciudad, se hallaba frente a la puerta de ingreso al boliche que se ubica en la calle Alvear, a fin de evitar que al retiro de las personas asistentes se produzca algún tipo de incidente, se le acercó un sujeto en estado de ebriedad y tras saludarlo le preguntó si se acordaba de él.

Seguidamente, el policía escuchó "no te acordás que me metiste preso", y tras cartón "¿por qué no me metes preso ahora cagón?", en un escenario en que el exaltado le arrojó un golpe de puño que impactó en la boca del uniformado, produciéndole una lesión un un labio.

El policía agredido trató de abrazar al individuo para evitar un nuevo golpe, y ambos cayeron al piso con el atacante sobre el cuerpo del servidor de la ley.

Así las cosas, un efectivo que se hallaba en el interior del citado local colaboró en la inmovilización de quien fue identificado como Lautaro Nicolás P., de 20 años de edad y residencia en la calle Barcelona.

MAS AMENAZAS

Poco después, en la madrugada el joven fue trasladado hasta la policial de la jurisdicción, en un contexto de escucharse insultos a la Policía y a escucharse que le iba a prender fuego a la casa de uno de los actuantes, además de nombrar al abogado que lo representaría, y amenazar con que iba a hacer echar de la fuerza al efectivo a quien dedicaba sus palabras.

En definitiva, el detenido fue trasladado hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, a la vez que se ordenó una extracción de sangre y orina para analizar las mismas, en búsqueda de sustancias toxicológicas y alcohólicas.

LAS LESIONES EN AMBOS

Resta mencionar que el agresor experimentó unan contusión en el pómulo derecho, en tanto el policíA en cuestión sufrió una contusión en labio inferior y nariz, traumatismo en rodilla derecha y fractura en dedo pulgar de mano derecha.

También, que por lo sucedido se inició una causa por lesiones, resistencia a la autoridad y amenazas.