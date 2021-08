Personal de la Seccional 13ª en boca de una joven de 25 años escuchó que cuando regresaban caminando junto a su novio, en la esquina de Luis Maggi y Zavalla fueron interceptados por una moto ocupada por dos sujetos, quienes les quisieron robar.La mujer agregó que quien la acompañaba les dijo que no iba a entregar nada, y uno de los asaltantes esgrimió un arma blanca con la cual aplicó un puntazo en la cara a quien se había negado, y acto seguido los delincuentes se fueron del lugar.La pareja se dirigió hasta la casa del lesionado, sita en M. Curie al 1500, donde este decidió no hacerse atender en el Hospital en tanto la muchacha se fue a su domicilio.Cuando uniformados acudieron al domicilio del herido, a fin de conocer el estado de salud ante la agresión, no pudieron cumplimentarlo dado que un individuo les dijo que se fueran, que el herido 'no va a batir la cana", en alusión a que no iba a delatar a nadie, y que no lo molestaran "porque estuvo de joda, está chupado y re drogado".