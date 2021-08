Tenía cuchillo uno de los jóvenes demorados

Efectivos de la Comisaría 3ª de Sunchales procedieron a la identificación de Jonatan Ezequiel C., de 18 años de edad, y de Orlando Gabriel C., de 22 años.En la oportunidad, los uniformados se percataron sobre que este último portaba un cuchillo en la cintura, a la vez que se tomó conocimiento de un robo en modalidad arrebato ocurrido momento antes, por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, y que responderían a las características físicas de los jóvenes de mención.Según lo informado ayer a la mañana por LA OPINION online, los detenidos no acreditaron la propiedad de la moto en la que se conducían, por lo que la misma fue retenida en tanto se convocó a personal municipal ante la falta de documentación.Cabe agregar que se contabilizó el secuestro de un cuchillo y se trasladó el procedimiento a la sede de la unidad de orden público antes descripta, a efecto de establecer una fehaciente relación con el robo por parte de "motochorros", y el resultado fue negativo.