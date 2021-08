“Muy contentos de poder avanzar con una obra significativa como esta”

Así lo expresó la Ing. Bárbara Chivallero, tras participar de la apertura de sobres para la ejecución de la obra del Canal Sur. La funcionaria destacó el acompañamiento del gobierno provincial y recordó que “que hubo una década en la que no se pudieron hacer obras de desagües, porque son inversiones muy altas y que sin respaldo son imposibles de ejecutar”.

En una semana en la que la Rafaela tuvo buenas noticias en cuanto a obra pública, de la mano del gobierno provincial; el viernes se llevó a cabo la apertura de sobres para la obra del Canal Sur, tan demandada por ese sector de la ciudad que venía sufriendo las consecuencias de ese canal a cielo abierto.Al respecto, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Ing. Bárbara Chivallero, precisó: “Una alegría de poder hoy estando concretando esta obra tan esperada para todo este sector, tanto para los vecinos y vecinas que viven en los barrios próximos al canal, como para el club Ben Hur, que sufría desmoronamientos sobre el canal y obviamente para la gente que hace uso de este espacio público para hacer actividades deportivas y venir los fines de semana también. Hoy abrimos los sobres de esta obra que cuenta con un presupuesto de más de 150 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses”.La funcionaria, contó que “con esta obra se interviene en unos 500 metros entre calles Dante Alighieri y Av. Williner, es una obra que hoy podemos concretar gracias al apoyo de la provincia y sobre todo a partir de la asunción del gobernador Omar Perotti, que tomó la decisión de ponernos al día con estas obras de desagües que hacía mucho tiempo gestionábamos y no teníamos respuestas. Estamos muy contentos de poder avanzar en cuanto a una obra significativa como esta, que aporta no solamente mejoras en las condiciones de escurrimiento, sino que aporta seguridad en todo este sector y contribuye en cierta forma, al cuidado del medioambiente”.“Este es un canal a cielo abierto, que quedó en medio de la ciudad; la ciudad está creciendo muchísimo y sobre todo este sector es un sector que se fue transformando y en donde venimos haciendo obras desde hace mucho tiempo. Hace algunos meses que finalizamos la construcción de la rotonda con el ensanche de Fader, la demolición que hizo también el privado para que nosotros podamos hacer esto. Lo cierto, es que hubo una década en la que no se pudieron hacer obras de desagües, porque son inversiones muy altas y que sin respaldo son imposibles de ejecutar. Este era un pedido que venía haciendo tanto el club Ben Hur, como los vecinos por mejorar las condiciones de este canal con el que convivían”, señaló la secretaria.“Seguimos trabajando con la provincia, como lo hicimos también con la obra del entubado de calle Tucumán, donde hay un trabajo muy articulado entre los equipos municipales y provinciales, para la elaboración de este proyecto y de las otras obras de desagües; también continuamos trabajando en otras obras que son necesarias para la ciudad y el 30 de agosto, vamos a abrir los sobres de la otra parte del Canal Sur, en el sector de La Cañada, entre calles Dimas Mateos y Beltramino, que representa una mayor inversión ya que estamos hablando de 336 millones de pesos. La verdad, que hoy poder contar con semejante apoyo por parte del gobernador y este alineamiento entre municipio y provincia, contando además con el apoyo del Concejo para poder avanzar con todas estas obras de infraestructura, es importantísimo”, destacó Chivallero.