Murió el "paciente cero" de la cepa Delta en Córdoba

CORDOBA, 23 (NA). - Un hombre de 62 años y oriundo de Perú que era considerado como el "paciente cero" de la variante Delta del coronavirus por haber iniciado una serie de contagios en la provincia de Córdoba, murió hoy luego de haber estado varios días internado en grave estado, por lo que se convirtió en el primer caso fatal de esa cepa en la Argentina.El hombre había llegado de Lima el 19 de julio pasado con test de antígeno negativo, no cumplió el aislamiento obligatorio para los viajeros, se reunió con varias personas y ocasionó al menos 33 contagios entre familiares, por lo que fue imputado penalmente. Luego de tres días, tuvo síntomas y no los reportó, mientras que recién dio positivo al séptimo día de su llegada, en un nuevo control.Al día siguiente se detectó que el hombre se había contagiado con la variante Delta del coronavirus. Un sobrino alertó a las autoridades sanitarias que el hombre no había cumplido con la cuarentena, había salido y se había reunido con familiares de otro barrio, a partir de los cuales se inició una cadena de contagios, que derivó en que al menos 800 personas permanezcan aisladas.También se supo que el paciente había concurrido a centros comerciales y al menos a un restaurante en el período en el que tendría que haber estado aislado.El "paciente cero", un hombre que estuvo dos meses en Perú y se había asentado en la Argentina hace varias décadas, había sido internado el 31 de julio pasado con un cuadro de neumonía bilateral relacionado con su contagio de coronavirus. Si bien en los últimos días había logrado equiparar su cuadro pulmonar, sufrió del mismo origen una arritmia que finalmente provocó su deceso, informaron fuentes médicas.El Ministerio de Salud de Córdoba notificó que en las últimas 24 horas se conoció un nuevo caso de contagio de coronavirus con la variante Delta.De esa manera, sumaban 60 los infectados desde la confirmación del denominado caso cero de esta mutación en la provincia. El informe oficial indica que el contagio recientemente registrado está vinculado a un contacto estrecho de otra persona que volvió de viaje desde el exterior, la cual realizaba en forma correcta su aislamiento.