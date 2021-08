López, Kobayashi y Conway, los brillantes ganadores en Le Mans

El piloto argentino José María "Pechito" López se quedó ayer con la victoria en la 89° edición de las 24 Horas de Le Mans por el Campeonato Mundial de Resistencia y se convirtió en el segundo compatriota en obtener esta competencia, que en 1954 ganó José Froilán González.El cordobés, con el británico Mike Conway y al japonés Kamui Kobayashi condujeron al Toyota N° 7 a lo más alto del podio en el circuito de La Sarthe, mientras que segundo fue el N° 8 del mismo constructor, con el suizo Sebastian Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el australiano Brendon Hartley.En tanto, el tercer lugar correspondió al equipo Alpine Elf Mamut, que alistó a los franceses Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxiviere y el brasileño André Negrao."Venimos de muy lejos de aquí. Son tiempos difíciles, no he visto a mi padre en mucho tiempo, mucho trabajo. Cuando sufrís como sufrimos nosotros en los años anteriores, creo que es especial; el primero es siempre muy especial", señaló López.El piloto oriundo de Río Tercero agregó: "Al final, cuando tuvimos un problema de combustible, tuvimos que trabajar mucho en el auto y realmente fue muy estresante".La edición 2021 fue sin sobresaltos para López y sus compañeros, ya que se llevaron la clasificación y la maratónica competencia donde dominaron a voluntad para escalar a lo más alto del estrado.Con este triunfo, el equipo de López, Kobayashi y Conway pudo tener revancha en su tercera participación consecutiva en Le Mans, donde estuvo a un paso de la gloria en las ediciones anteriores.En 2019, tras liderar gran parte de la carrera, una mala estrategia del equipo los relegó al segundo lugar y el año pasado el auto número 7, que también estaba liderando, tuvo inconvenientes con el turbo y culminó en la tercera posición.Por su parte, en la LMP2, el G-Drive N° 26 de Franco Colapinto, Roman Rusinov y Nyck de Vries llegó octavo en su clase y fue decimotercero en la general, que se fue ganada por el Oreca N°31 de Robin Frijns, Charles Milesi y Ferdinand Habsburg."Pechito" López fue el segundo argentino en obtener el triunfo, ya que hace 67 años, el 13 de junio de 1954, la victoria fue para Froilán González con una Ferrari 375 Plus y con el francés Maurice Trintignant como compañero.1° José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi 371 vueltas; 2° Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley a 2 vueltas; 3° André Negrao, Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxivière (Alpine) a 4 vueltas; 4° Pipo Derani, Franck Mailleux y Olivier Pla (Glickenhaus) a 4 vueltas; 5° Ryan Briscoe, Richard Westbrook y Romain Dumas (Glickenhaus) a 7 vueltas; 6° Robin Frijns, Ferdinand Habsburg y Charles Milesi (Oreca) a 8 vueltas; 7° Sean Gelael, Stoffel Vandoorne y Tom Blomqvist (Oreca) a 8 vueltas; 8° Julien Canal, Will Stevens y James Allen (Oreca) a 9 vueltas; 9° Paul di Resta, Alex Lynn y Wayne Boyd (Oreca) a 10 vueltas y 10° Jakub Smiechowski, Renger van der Zande y Alex Brundle (Oreca) a 11 vueltas.José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi 120 puntos; Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley 111; André Negrao, Nicolas Lapierre y Matthiu Vaxiviére 90.quinta de la temporada, el 30 de octubre, 6 Horas de Bahrein.