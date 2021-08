La fecha reanudación del fútbol liguista se completará esta noche en Villa Rosas, con el partido que disputarán Peñarol y Unión de Sunchales, a las 20 hs. en Reserva y 21.30 en Primera. El encuentro principal será dirigido por Rodrigo Pérez.La próxima fecha será la séptima y tendrá estos partidos: Florida vs. Tacural; Sp. Norte vs Peñarol; Unión vs. Aldao; Brown vs. Ben Hur; 9 de Julio vs. Ramona; Atlético Rafaela vs. Bochazo; Ferro vs. Libertad y Talleres vs. Quilmes.LAS POSICIONES9 de Julio y Argentino Quilmes continúan liderando con 18 puntos; Atlético tiene 11; Libertad 10; Ferro, Brown, Aldao y Tacural 9; Talleres 7; Sp. Norte y Ramona 5; Ben Hur, Unión y Florida 4; Peñarol 3 y Bochazo 2.PENDIENTES DE LA BEste domingo se disputaron también dos partidos pendientes del torneo de Primera B. Sportivo Roca se impuso 3 a 1 con goles de Rossi, Jaime e Iván López, descontando Peralta para Belgrano. Fueron expulsados Ezequiel Rossi (SR) y Matías Toledo (B).En la Zona Sur, Esmeralda le ganó 1 a 0 Susana con gol de Ismael Gerez.