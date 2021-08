Los otros resultados

Los demás resultados de la Zona B este domingo, en la Primera Nacional fueron: San Martín de San Juan 1 (Gonzalo Ramirez) - Dálmine 0; Indep. Rivadavia 1 (M. Quiroga) - Almagro 1 (Gonzalo Jaque). Hoy a las 15.35 jugarán Instituto vs. Dep. Morón (Andrés Gariano).En la Zona A: Chacarita 1 (Perdomo) - San Martín de Tucumán 3 (Diarte y Cuevas -2-); Mitre 0 - Riestra 2 (Pereyra y López); Quilmes 1 (Moreira) - Maipú 0. Hoy a las 21.10 jugarán Nueva Chicago vs. Almirante Brown (Diego Ceballos).Barracas Central 39 puntos; Güemes 37; Defensores y Morón 33; Brown (A) 32; Independiente, Gimnasia (J) y Almagro 30; Ferro 29; Tristán Suárez 27; San Martín (SJ) y All Boys 26;, Instituto y San Telmo 25; Santamarina 24; Villa Dálmine y Guillermo Brown 20.