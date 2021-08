Atlético no tiene fondo en su caída

Una derrota más para la Crema, dolorosa como varias. Ya no sorprende lo que muestra en cancha el equipo de barrio Alberdi, que esta vez le dio vida a Santamarina de Tandil en el Monumental. A priori podría haber sido el fin del ciclo par Walter Otta, pero habrá que esperar unas horas, para ver si los dirigentes unifican criterios para aceptar o no el paso al costado que el técnico puso a disposición.El partido terminó 1 a 0 porque enfrente estaba un equipo limitado, como tantos en la categoría, pero a los que Atlético parece convertir en buenos equipos.En el primer tiempo, cuando no había pasado nada, a los 11 minutos la visita fue letal en su primera llegada a fondo. Llegó un pelotazo largo a Santillán para que descargue a Mariano Gonzalez, quien luego abrió a Arregui a la altura del área para que saque el centro bajo que no pudo cortar González ni empujar Beltrán, Grinovero se vio fuera de acción y Vila en el segundo palo ganándole al cierre de Nadalin puso el 1 a 0.Las desatenciones de siempre en el fondo del equipo de Otta volvían a ponerle cuesta arriba un partido en el arranque. Pero lo más preocupante es que luego de ese golpe, Atlético no mostró rebeldía en lo inmediato ni con el transcurrir de la etapa como para inquietar a Avellaneda.Si un aspecto que en cierto modo invitaba a esperar algún desequilibrio en otros tramos del torneo era lo que podían aportar Chimino y Portillo por la derecha. El primero perdió su puesto con la llegada de Nadalin, que no evidencia ser más que el ex Patronato, y el esperancino volvió en este partido a la titularidad. Sin aparecer demasiado, fue de lo más saliente en cuanto a buscar algo distinto con sus intervenciones ofensivas, con poca compañía.A los 31' tuvo otra buena jugada la visita con una linda acción conducida por Mariano González, que en la entrada al área habilitó a Leiva en el costado izquierdo, quien tras enganchar para adentro le dio bajo a su remate que fue bien contenido por Grinovero.El compacto bloque defensivo del conjunto tandilense y las pocas ideas de la Crema hicieron que el equipo de Otta no genere chances claras en ese primer tiempo.En el complemento aparecieron los cambios, pero que en vez de aportar claridad sumaron confusión. Luna fue el que más o menos intentó algo distinto, con un buen remate que el arquero sacó por encima del travesaño.Avaro, que jugó un poco de todo en el frente de ataque, fue otro que sumó aportando la chance más clara, ganándole a las intenciones de Avellaneda en una salida, pero su disparo fue sacado en la línea por Jara.Después solo pelotazos y confusión en las intenciones rafaelinas. Del otro lado, Grinóvero terminó convirtiéndose en figura tapando tres contras claras de Santamarina.Para cerrar una tarde negra, se fue expulsado el juvenil Bravo (que el sábado había firmado su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2024) en tiempo de descuento. Atlético se hunde en su rendimiento, en los resultados y en la tabla. Veremos si este lunes los dirigentes optan una vez más por el respaldo o buscan el cambio de timón.