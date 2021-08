"Cambiar a esta altura no sería lo más conveniente"

Finalizado el partido el técnico Walter Otta se reunió junto con los demás integrantes del cuerpo técnico, como su ayudante de campo Félix Benito, el preparador físico Guido Páez, Gonzalo Del Bono, entre otros y esa imagen dejó la sensación que podía ser una despedida de barrio Alberdi.

Luego de varios minutos, y ante la decisión informada del DT a los encargados de prensa del club que no iba a haber conferencia ante los periodistas, salió a hablar el vicepresidente Ricardo Castro. "Nos hacen un gol rápido y después no podemos concretar. Es difícil empezar un partido con la racha que venimos con un gol tempranero en contra, les pesa la pelota a los jugadores, de igual manera jugamos con paciencia, buscando por abajo, pero creamos pocas oportunidades", comenzó haciendo referencia al análisis del partido.

Luego ya fue entrando en las respuestas que se buscaban. "Es un momento duro, vamos a pasar este también. Otta nos dijo que si considerábamos que tenía que irse lo iba a hacer, que sentía vergüenza por la situación, pero que estaba entero, que el vestuario le responde, que el capitán (Claudio Bieler) le dijo que si se va él, se va el capitán también".

Ante esas palabras, acotó que "mi idea es terminar este ciclo. Estamos con pocas chances de entrar al Reducido, pero igual lo vamos a ver mañana (por hoy). Este no es el año, y no le podemos echar toda la culpa al técnico, porque pasó lo de Sara, lo de Esquivel...Si creo que hay jugadores que ya tuvieron varias oportunidades, esa es determinación del técnico que parte de culpa debe tener porque forma parte de un proceso, pero no toda. Otta nos va a dejar un capital bárbaro, faltan 12 partidos y un técnico nuevo no se si va a aceptar jugar con los pibes, que apostamos muchos a ellos este año".

Por último, admitiendo que las opiniones dirigenciales están divididas, agregó que "cambiar a esta altura no sería lo mas conveniente para el club".

Finalmente, Otta también aceptó hablar cuando dejaba las instalaciones del Club y coincidió con lo que había manifestado Castro y que "vamos a hablar en la semana, esta gente es increíble, y la decisión que ellos tomen la vamos a aceptar. Este proceso merece terminar de otra manera, pero aceptaremos las decisión".