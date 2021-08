Capusotto llega a Rafaela con "El Lado C"

Diego Capusotto llega a Rafaela el viernes 3 de septiembre a las 21 h con el espectáculo “El lado C de Capusotto. Lo que nadie sabe de él y sus personajes”. El humorista recorrerá cuatro ciudades de la provincia.Toda obra tiene entretelones que el público no conoce y todo artista tiene un lado oculto. “El Lado C de Diego Capusotto” es la oportunidad ideal para meterse en ese mundo inexplorado.En Rafaela, el espectáculo se llevará a cabo en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano (Av. Santa Fe 555). Las entradas se pueden adquirir en dicho lugar de viernes a martes, de 17 a 22 h.También conocido con el nombre artístico Peter Capusotto, es un humorista, actor, guionista y conductor argentino oriundo de la provincia de Buenos Aires. A los 25 años, empezó a estudiar actuación en el teatro Arlequines. A lo largo de su carrera, se ha destacado por su participación en programas televisivos como "Cha Cha Cha", "Todo por dos pesos" y "Peter Capusotto y sus videos".Su trayectoria en televisión inició en 1992 con "De la cabeza", ciclo en el que trabajaba con actores y comediantes como Alfredo Casero, Favio Posca y Fabio Alberti. Tras la finalización del programa, Capusotto acompañó a Casero y Alberti en un nuevo proyecto humorístico, "Cha Cha Cha", que se emitió, con interrupciones, entre 1992 y 1997.La relación laboral con Alberti continuó en 1998, cuando ambos formaron parte del elenco del ciclo humorístico "Delikatessen" (1998), encabezado por Horacio Fontova, y en 1999, cuando vio la luz "Todo por dos pesos", programa que terminaría de consolidar a Diego Capusotto como un referente del humor argentino. Por este ciclo, obtuvo en el 2001 el premio Martín Fierro en el rubro Labor humorística. Las emisiones de "Todo por dos pesos" concluyeron en el año 2002.En el 2003, Capusotto actuó en la serie Sol negro, producida por Sebastián Ortega, junto a Rodrigo de la Serna y Carlos Belloso, entre otros. El 25 de marzo de 2004, el humorista regresó al teatro junto a Fabio Alberti para presentar el show cómico "Una noche en Carlos Paz" (con autoría de Pedro Saborido y dirección de Néstor Montalbano), donde continuaban la estética de "Todo por dos pesos". Esta obra fue sucedida por "Qué noche Bariloche", estrenada en 2006.En el 2006 comenzó "Peter Capusotto y sus videos", programa en el que junto a Pedro Saborido proyectó videos clásicos de rock, a través de los cuales Capusotto parodió las diferentes facetas de la cultura roquera en distintos sketchs,Este programa fue emitido por la TV Pública durante esa temporada y las subsiguientes, cosechando gran éxito de crítica y una notoriedad que lo situó con firmeza como uno de los humoristas más reconocidos del país.El 14 de mayo de 2009 comenzó "Lucy en el cielo con Capusottos", un programa radial emitido los sábados y domingos por la Rock & Pop. El 19 de julio de 2010, comenzó su sexta temporada de "Peter Capusotto y sus videos".El 26 de enero del 2012 se estrenó "Peter Capusotto y sus 3 Dimensiones", un largometraje escrito por Pedro Saborido y Capusotto, dirigido por el primero y protagonizado por el último, junto al elenco habitual del programa de TV. La película se presentó como un documental que criticaba el entretenimiento y la industria montada sobre éste, mostrando aspectos negativos del mismo de una forma divertida, irónica y deliberadamente entretenida.El 27 de agosto de 2012 Capusotto estrenó su séptima temporada de "Peter Capusotto y sus videos". La octava llegó el 9 de septiembre de 2013 y la novena comenzó el 25 de agosto de 2014.