Actuación policial en un confuso episodio

En la primera media hora de hoy, personal policial se hizo presente en la calle Actis al 2000, donde se observó a dos grupos -de entre 7 y 8 componentes- junto a una motocicleta estacionada en el medio de la referida arteria.

La convocatoria obedeció a que momento antes, se había tomado conocimiento a través de cámaras de Centro Monitoreo ubicadas en la intersección de Remedios de Escaladas y Beltramino, sobre la presencia de una motocicleta en la que se trasladaban dos sujetos, detenida frente a una obra en construcción sita en la calle Beltramino entre sus similares Menchaca y Fader.

También se manejó la información de que uno de los individuos se había bajado, y que posteriormente regresó portando una caja de tamaño grande.

Tras ubicarse como acompañante, el conductor del rodado en cuestión se dirigió hacia el Sur por la calle Actis, girando luego hacia el Este en dirección al barrio 2 de Abril.

Por otra parte, por aporte de un ciudadano se supo que la motocicleta se detuvo frente a un kiosco de la calle Actis, donde uno de los motociclistas descendió e ingresó por un portón de chapa.

Así las cosas, se concretó una requisa en dicha vivienda donde los uniformados actuantes fueron atendidos por Sergio Daniel B., de 36 años de edad, quien permitió el ingreso y el resultado del accionar fue negativo.

DETENCION DE UNA MUJER

Además, cuando los policías secuestraban la referida motocicleta, se hizo presente una mujer afincada en la calle Echeverría, y se comprobó que exhibía un fuerte aliento etílico en momento que gritó "esta moto es mía. Nadie me la va a llevar. Y ustedes 'Cobani' (denominación popular destinada a los policías) no me la van a sacar".

No todo quedó allí, dado que mientras se intentaba calmarla comenzó a agredir físicamente a los efectivos presentes, instancia que motivó que sea arrestada y trasladada a una sede policíaca.

SIN SEGURIDAD DE ROBO

Finalmente, se conoció que el vecino a cargo de la obra en construcción de referencia, habría manifestado que no estaba seguro de que la faltara elemento alguno desde dicho lugar.