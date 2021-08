Los Pumas volvieron a caer con Sudáfrica

Los Pumas perdieron ayer con el campeón del mundo Sudáfrica, 29 a 10 (parcial 15-3), en partido por la segunda fecha del Rugby Championship 2021 disputado en el estadio Nelson Mandela Bay, en la ciudad de Porth Elizabeth. El equipo argentino no pudo desquitarse de la derrota de la semana pasada ante los Springboks (32-12), encuentro disputado en el mismo escenario.

Los tantos del seleccionado argentino llegaron con la conquista de un try de Pablo Matera, un penal de Domingo Miotti y una conversión de Nicolás Sánchez. En tanto, Sudáfrica sumó dos tries, conquistados por Makazole Mapimpi y Malcon Marx, y Handré Pollard aportó cinco penales y dos conversiones. El seleccionado argentino (que cometió 21 penales) fue superado ampliamente durante todo el encuentro por un rival que fue implacable y que lo sometió en todos los aspectos del juego, basado en la solidez en las formaciones fijas y móviles, sumado a los tackles de sus forwards.

Los Pumas volverán a jugar por el Rugby Championship el 11 de septiembre con los All Blacks.