Atlético, por la recuperación, en partido inédito ante Ramón Santamarina de Tandil

Atlético de Rafaela, de andar irregular en la temporada 2021 de la Primera Nacional, con un pésimo comienzo de la segunda rueda donde apenas pudo sumar un punto en cuatro presentaciones, buscará su recuperación este domingo cuando reciba a Ramón Santamarina de Tandil.

El encuentro, que le dará continuidad a la fecha 22 de la zona B, comenzará a las 16.00hs y será arbitrado por el cordobés Fabricio Llobet. Se podrá seguir vía streaming de TyC Sports Play.

Será la primera vez que la ‘Crema’ reciba en el Monumental al conjunto tandilense. Las cuatro veces que se enfrentaron en el profesionalismo, siempre lo hicieron en Tandil. Allí, Atlético nunca pudo ganar: 2 empates y 2 derrotas.

El conjunto albiceleste viene de perder 2-0 con Defensores de Belgrano y suma cuatro sin ganar; mientras que su rival de hoy tiene una racha negativa de 9 partidos sin conocer la victoria, con 3 empates y 6 caídas. Viene de perder como local ante Independiente Rivadavia por 1 a 0.

Walter Otta, entrenador de la Crema, no confirmó quién será el reemplazante del expulsado Fernando Piñero: Gastón Tellechea o Ayrton Portillo. El ingreso de uno u otro también obligará a un cambio de esquema.

La lógica, intentando buscar la victoria tan ansiada, indicaría que Portillo reaparecería en el once inicial. En el banco de relevos estarán: Pedro Bravo, Cristian Chimino, Brian Calderara, Tellechea o Portillo, Jorge Molina, Marcos Giménez, Guillermo Funes, Enzo Avaro, Alex Luna



ARRANCÓ LA FECHA

Ayer se puso en marcha la 22ª fecha de la Primera Nacional con la disputa de encuentros en los dos grupos. ZONA A: Estudiantes (BA) 0 vs Gimnasia (Mza) 0, Tigre 1 vs Temperley 1. HOY: 12.10hs (tv) Chacarita vs San Martín (T), 15.30hs Mitre (SdE) vs Riestra, 16hs Quilmes vs Dep. Maipú, 19hs Alvarado vs Estudiantes (RC). ZONA B: Barracas Central 1 vs Güemes (SdE) 0, Tristán Suárez 0 vs All Boys 2, Gimnasia (J) 0 vs Ferro 0, Brown (A) 2 vs San Telmo 2, Brown (PM) 1 vs Defensores de Belgrano 1. HOY: 15.30hs Ind. Rivadavia vs Almagro, 16hs San Martín (SJ) vs Villa Dálmine.



LAS POSICIONES

ZONA A: Alte. Brown 39, puntos; Tigre 37; San Martín (T) 34; Gimnasia (Mza) 34; Quilmes 33; Belgrano 32; Agropecuario 28; Alvarado 28; Atlanta 26; Dep. Maipú 25; Chacarita 23; Estudiantes (RC) 22; Temperley 22; Riestra 21; Mitre (SdE) 21; Estudiantes (BA) 21; Nueva Chicago 15. ZONA B: Barracas Central 39, puntos; Güemes (SdE) 37; Def. de Belgrano 33; Dep. Morón 33; Brown (A) 32; Gimnasia (J) 30; Ind. Rivadavia 29; Almagro 29; Ferro 29; Tristán Suárez 27; All Boys 26; Atlético de Rafaela 25; Instituto 25; San Telmo 25; San Martín (SJ) 23; Santamarina 21; Villa Mitre 20; Brown (PM) 20.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Facundo Nadalín, Cristian González, Agustín Bravo y Roque Ramírez; Ayrton Portillo o Gastón Tellechea, Facundo Soloa y Federico Recalde; Lautaro Parisi, Claudio Bieler y Franco Jominy. DT: Walter Otta.



SANTAMARINA DE TANDIL: Nicolás Avellaneda; Lautaro Arregui, Patricio Boolsebn, Osvaldo Barsotini y Agún Jara; Darío Leiva, Renzo Spinacci, Mariano González y Guillermo Santillán; Luis Vila y Yoel Juárez. DT: Héctor Arzubialde.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Pascual Fernández y Mariana Dure.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Bella Italia FM 107.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5