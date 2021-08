Cafiero cuestionó el cumpleaños de Lilita

Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica y ex diputada nacional, fue acusada de violar la cuarentena al haber realizado su fiesta de cumpleaños con más de 70 invitados a fines del año pasado y en relación a ese asunto, el jefe de Gabinete fue crítico. "Estamos esperando sus disculpas", expresó Santiago Cafiero.

"Todavía no escuchamos las disculpas ni de Carrió, ni de (Mario) Negri, ni de (Diego) Santilli, ni de (Horacio Rodríguez) Larreta por participar de un evento social no permitido”, enfatizó el funcionario del Gobierno nacional sobre las réplicas a propósito de lo que fue el festejo organizado por Carrió en diciembre pasado.

Carrió habló luego de ser acusada por el kirchnerismo de violar la cuarentena durante la fiesta de su cumpleaños número 64, se defendió: "Por primera vez en mi vida sentí que me quiero ir de este país. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma", dijo una de las referentes de la oposición, aunque inmediatamente aclaró: "No me voy a ir, voy a seguir luchando pero tuve la sensación de irme".

En ese sentido, Carrió lamentó la acusación porque considera que, "si alguien cumplió estrictamente con la cuarentena decretada por el gobierno nacional, fui yo".

Además, comparó su festejo con el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, ocurrido en la Quinta de Olivos en julio de 2020, cuando regía en todo el país un confinamiento estricto.

"Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados. El cumpleaños de diciembre del año pasado fue público y hubo fotos en todos los diarios. Por eso me sentí muy triste", dijo Carrió.

Explicó que en aquel entonces, para llevar adelante el festejo, le preguntó al intendente local cuántas personas podía invitar y bajo qué condiciones, aunque no precisó cuál fue la indicación del funcionario. "La mayoría de la gente eran amistades mías de toda la vida. Todos tuvieron que venir testeados".

Carrió sostuvo: "Creo que ser canalla no es una buena calidad humana. Canallas son los que están detrás de eso. Canalla es quien no tiene moral, no tiene consciencia, no tiene vergüenza".