Todos le apuntaron al gobierno macrista

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y su compañero de fórmula Daniel Gollán participaron de un acto en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en el que apuntaron contra la gestión del gobierno de Mauricio Macri.

"No arrancamos esta campaña en un club de golf ni mirando Netflix, sino dentro de una fábrica que es el corazón de la producción argentina", apuntó Tolosa Paz, durante la actividad que compartió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner.

En el acto, que se realizó en los talleres de la empresa de herrajes Fumaca, el Frente de Todos bonaerense presentó la lista de precandidatos a concejales del municipio.

Por su parte, Máximo Kirchner cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por no "proteger los recursos de todos los argentinos y parar la fuga" de la plata del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe del bloque de diputados nacionales de FdT afirmó que Macri "sabía muy bien" que para "cuidar" la plata del préstamo tenía que aplicar "medidas restrictivas" como impedir que argentinos adquieran moneda extranjera".

"En ese caso no era ya que iban a perder por 16 puntos, sino que iban a perder por 25 ó 30 puntos. Decidieron no tomar ningún tipo de medida para ver si podían dar vuelta la elección", apuntó.

A su turno, Massa ponderó las medidas tomadas por el Gobierno nacional para "ayudar" a las Pymes y comercios ante la pandemia de coronavirus, y puntualizó: "Somos aquellos que a pesar de la pandemia y el fracaso económico del que veníamos, bajamos el 25 por ciento el impuesto a las Ganancias a las Pymes".

"Sabemos que la pandemia nos frenó el camino al que nos comprometimos, y necesitamos que nos ayuden con el voto, para tener herramientas para pagar las deudas. Queremos una mayoría para gobernar para todos", enfatizó.

En tanto, Gollán aseguró que los precandidatos de Juntos no pueden "debatir" con ellos porque "no tienen nada para mostrar", motivo por el que "van al terreno del barro".

"La industria se está recuperando y la economía se está poniendo en marcha. Está en nuestro ADN. Los peronistas somos especialistas en generar el trabajo como ordenador social, ¿Qué nos van a explicar? ¿Cuál es el ADN de ellos? El ajuste y el endeudamiento", apuntó.