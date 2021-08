Las propuestas de Santilli y Manes

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, propuso "bajar impuestos" a las empresas que "contraten jóvenes", y reiteró el "problema impositivo que atraviesan los productores".

"Vamos a presentar un proyecto de ley para bajar impuestos a quienes contraten jóvenes, hace diez años no se genera empleo en el sector privado", prometió Santilli de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre.

Durante una recorrida que incluyó el partido bonaerense de Tres Arroyos y las ciudades de Punta Alta y Coronel Dorrego, el precandidato reiteró que "el control fiscal le saca oxígeno a los comerciantes".

Además, ratificó su "preocupación por la educación" en la provincia de Buenos Aires, y subrayó: "Sin educación no salimos, vamos a ir a buscar los 500.000 chicos que dejaron las escuelas".

A 22 días de las PASO, el ex ministro de Seguridad porteño anticipó que, en caso de ingresar al Congreso, presentará "tres proyectos sobre educación como herramienta primaria de cara al futuro".



LA OPTICA DE MANES

El precandidato a diputado nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos en Buenos Aires, Facundo Manes, afirmó que la "Argentina viene de una decadencia crónica", y destacó que su proyecto político "no tiene vencimiento ni techo".

Durante una recorrida por los partidos bonaerenses de Pilar, Escobar y San Fernando, puntualizó: "Los índices educativos, de pobreza y económicos, vienen con una involución crónica".