Satisfacción a medias de bares y restaurantes por extensión horaria

En la última semana el comercio rafaelino había aumentado la intensidad de su reclamo para que el Gobierno de la provincia amplíe los horarios de atención al público, en el marco de una estrategia que se replicaba en todo el territorio santafesino. El comercio en general pretendía que al menos se autorice a cerrar a las 20 en lugar de las 19 como estaba vigente hasta el viernes, en tanto que los bares y restaurantes pedían abrir hasta la medianoche.

El nuevo decreto con las medidas de convivencia por la pandemia, difundido el viernes por el Poder Ejecutivo provincial, le concedió al comercio el pedido para mantener sus locales abiertos hasta las 20, mientras que para los gastronómicos le amplió el horario de atención para viernes y sábados hasta la 1 AM, aunque de domingos a jueves deberán cerrar a las 22, tal como estaba vigente.

"Teniendo en cuenta la disminución significativa de casos de Covid que se observa en Rafaela y el nivel de ocupación de camas críticas en el Hospital había espacio para ampliar un poco más el horario para la gastronomía. Si bien no deja de ser un pasito hacia adelante, tal vez la medida podría haber generado una flexibilización mayor", sostuvo el dueño de un bar céntrico.

Una ronda de consultas por el sector permitió medir el pulso respecto a esta nueva etapa de convivencia. "Es positivo pero insuficiente. Necesitamos un poco más de extensión horaria en la semana. A esta altura las 22 hs es poco", agregó otro comerciante del rubro gastronómico.

De todos modos, destacaron como positivo que por primera vez el Municipio "se juegue" con un decreto específico que beneficia al sector, incluso el propio Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región lo salió a difundir entre sus asociados. A través del Decreto 52190, la Municipalidad de Rafaela autorizó a "los locales gastronómicos, esto es bares, restaurantes, heladerías y otros afines, así como aquellos autorizados a funcionar como tales en el marco de la reconversión de sus actividades, a funcionar con una tolerancia horaria de hasta una hora a contar desde el horario de finalización de actividades de cada jornada, para el desarrollo de tareas de limpieza, desinfección y orden exigidas por los protocolos vigentes". Aclara que en ese período "no se podrá permitir el ingreso de clientes a los establecimientos".

"Teniendo en cuenta el sostenimiento de los índices relativos a la situación epidemiológica y sanitaria en el ámbito de la ciudad de Rafaela, deviene necesario definir modalidades particulares de funcionamiento de tales actividades permitidas. En tal sentido los propietarios de locales gastronómicos han manifestado la necesidad de poder contar con una tolerancia horaria de hasta una hora a contar desde la finalización de cada jornada para poder realizar tareas de limpieza y desinfección de los locales, requeridas por los protocolos respectivos", señala el decreto municipal que lleva las firmas del intendente, Luis Castellano y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti. Agrega, a modo de premio por portarse bien, que "resulta importante destacar el acompañamiento y acatamiento a las medidas adoptadas por parte de los titulares de las actividades alcanzadas por las limitaciones horarias dispuestas".

Si bien el decreto municipal prohíbe el ingreso de clientes en esa última hora que deben destinar a la desinfección, nada dice sobre la permanencia de aquellos que entraron en los horarios permitidos, por lo que podrían quedarse en el local hasta las 2AM los viernes y sábados y hasta las 23 de domingos a jueves.