Emezeta Bikinis: cuando la pasión le gana al riesgo

Por Silvia Ibarra



En ocasiones, la búsqueda del bikini ideal se puede convertir en toda una odisea. Es que muchas veces el sujetador y la bombacha de un mismo talle no es la mejor opción para un cuerpo. Estar cómodas y a gusto no se negocia aunque cueste encontrar el conjunto ideal. La entrevistada de hoy en esta columna supo darle la respuesta adecuada a esa necesidad.

Melina Zenklusen, emprendedora rafaelina, es la creadora de una marca que inspira, además de diseñadora gráfica y publicitaria. Su profesión le ha sido de enorme utilidad para el desarrollo de su negocio Emezeta Bikinis, que está cumpliendo una década de actividad comercial.

Emezeta Bikinis se dedica a la venta, al por mayor y al por menor, de trajes de baño, bikinis y enteras; brindando la posibilidad de combinar talles, colores y estampas, o adquirir solo prendas sueltas. Además, cuenta con una línea de ropa atemporal y de básicos, destacándose la de prendas tejidas.

-¿Cómo y cuándo surge Emezeta Bikinis?

-Emezeta surge en el año 2011, cuando vivía en Córdoba y ya había terminado la carrera de Diseño Gráfico y Publicitario. Comencé a capacitarme en moldería y confección de ropa. Siempre me interesó todo lo que tenía que ver con el rubro textil, y mi profesión se relaciona muchísimo con ello. En esa época, lo cierto es que no había tantas marcas de bikinis como lo hay ahora y, por otra parte, la posibilidad de combinar talles era prácticamente nula. Ante esta realidad, mis amigas me comenzaron a pedir que realice mallas, de diferentes talles, combinando las partes de arriba y abajo. Empecé a cortar en mi casa diferentes modelos que después llevaba a un taller donde confeccionaban las prendas. En el 2013, volví a vivir con mi familia en Rafaela. Con dos amigos, Emi y Lucas, decidimos iniciar una sociedad, invertimos aproximadamente unos $100.000. Armamos un taller de corte y simultáneamente abrimos un local comercial. Entre los tres nos fuimos organizando entre el diseño, el corte, la administración y la venta. El primer año comenzamos ofreciendo 600 prendas, combinables, sueltas o en conjunto, siendo esto una novedad en la ciudad que tuvo mucha aceptación. Finalmente, a mediados del año 2020, Emi y Lucas deciden continuar con otro rubro, por lo que la empresa ahora es unipersonal.

-¿Cómo es el proceso para obtener un traje de baño? ¿Se produce en Rafaela?

-Todos los insumos los compro en Buenos Aires, hay muchos que son importados. Diseño las estampas y envío a sublimar la tela a Mar del Plata. Con respecto a los moldes trabajo en conjunto con una especialista de Buenos Aires. Luego, en Rafaela se hace el corte y se confecciona.

-Tus bikinis cuentan con licencia Lycra, ¿qué significa eso?

-En realidad, Lycra es una marca registrada. El tricot de poliéster que utilizamos para las prendas que compramos tiene ese insumo. Lycra es una fibra que garantiza una resistencia superior a los efectos perjudiciales de agentes externos, como por ejemplo el cloro, cremas y aceites solares y calor. Cuando compras la tela para producir, Lycra Invista te provee las etiquetas para esa prenda, lo que le da un valor agregado muy importante.

-¿Vender bikini en invierno es posible?

-Sí, se venden bikinis durante todo el año, mucha gente viaja, o aprovecha las promociones de otoño - invierno. Igualmente sabemos que es un producto de estación y en poco tiempo llega la temporada alta.

-¿Cuál fue el mayor desafío o lo que más te costó a la hora de hacer crecer tu negocio?

-Pasé por muchas etapas, comenzó como un hobby en mi casa hasta convertirse en un negocio. Creo que en todo ese proceso el mayor desafío fue apostar permanentemente, muchas veces en un contexto complejo e inestable que nos desafía una y otra vez.

-¿Qué le dirías a una persona que está deseando emprender y aún no lo hace?

-Le diría que tenga mucha paciencia, es un terreno complejo, hay que ser muy perseverante y se trabaja mucho más que el resto. No es fácil en este país, más que nada por el contexto de inflación y devaluación de nuestra moneda que vivimos todo el tiempo. Realmente tenés que amar lo qué haces, y saber que vas a estar todo el día conectado con tu emprendimiento. Personalmente, soy bastante inquieta, creo que no podría vivir sin emprender siempre nuevos proyectos. Para concluir quiero destacar que, si bien el término “emprender” está de moda y el desafío es arriesgado, siempre la pasión le gana al riesgo.



CONTACTO:

EMEZETA BIKINIS

Redes sociales: @emezetabikinis

Dirección: Lavalle 154

Teléfono: 3492 301550