Para hacer más atractivos los espacios de trabajo

Con el objetivo de crear un mapa de ruta hacia el futuro de los negocios inmobiliarios corporativos, CBRE presentó un informe con los nuevos parámetros y medidas que definirán cuál es la mejor manera de recibir a los empleados en la vuelta a las oficinas.

A partir de la implementación de distintas herramientas -como talleres de descubrimiento, grupos de trabajo, entrevistas a accionistas claves y tours globales virtuales – CBRE elaboró un informe que presenta 7 ideas clave para ofrecer una experiencia laboral óptima.

Para empezar, se destaca la importancia de incentivar y ampliar la participación en programas de bienestar y salud. El lugar de trabajo de una persona suele ser donde pasa la mayor parte de su día, por lo que es fundamental innovar y apoyar el bienestar a través no solo de características arquitectónicas pasivas, sino también de iniciativas activas de eventos y programas como a Certificación Well, que mide el bienestar que los entornos aportan a las personas.

En segundo lugar, la calidad significativa de la tecnología a la hora de hacer reuniones virtuales. La calidad del audio, la vista de la habitación, el flujo de conversación y el intercambio de información son típicas. El diseño y la estética también son un factor importante para que los empleados puedan trabajar de manera presencial en las oficinas, ya que justamente su función es motivar a las personas ofreciéndoles un lugar acogedor, donde se sientan cómodos, puedan disfrutar del ambiente laboral y su experiencia sea fantástica.

En tercer lugar, se encuentra la hospitalidad. Los gerentes de operaciones, los recepcionistas y hasta la tecnología impactan la experiencia de empleado y visitante. La oficina, más que nunca, debe anticipar las necesidades del cliente y proporcionar comodidad y flexibilidad, para así poder competir con el atractivo del trabajo remoto. Por su parte, la cultura y comunidad de una oficina son factores claves para la medición del éxito, aunque pueden ser difíciles de mesurar. Desde CBRE sugieren utilizar indicadores clave de rendimiento como la participación/satisfacción de los empleados, las tasas de tenencia y rotación de la empresa, por ejemplo.

Una idea que destaca el informe y que estuvo muy presente en los últimos años es el coworking. Se plantea la opción de presentar estos espacios de oficina flexible como un beneficio para los empleados, en especial para aquellos que viven en zonas alejadas o que viajan constantemente de ciudad en ciudad visitando clientes.

Por último, pero no menos importante, los conceptos de Diversidad, Equidad e Inclusión, que son vitales para el éxito de las organizaciones. Los espacios de trabajo deben ser diseñados para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades visibles o invisibles, individuos neurodiversos y todas las identidades.

A fin de cuentas, entendemos las consecuencias que la pandemia tuvo en las vidas de las personas y en sus necesidades, que van evolucionando, enfocadas más en el bienestar y la salud. Hoy más que nunca, es nuestra obligación como empresa líder del sector dar un ejemplo, innovando constantemente y adaptando los espacios de trabajo a esta nueva demanda, comenta Ana González Ferrero, directora de project management de CBRE.

La pandemia impulsó cambios en la estructura tradicional y formas de trabajo de las oficinas que, sin haber ocurrido, probablemente habrían tardado mucho más en llegar. Es hora de ofrecer una excelente experiencia laboral para poder tener como resultado alto rendimiento, pero eso dependerá de lo que las empresas puedan ofrecer: tecnología, diseño, estética, bienestar y salud, entre otros factores.