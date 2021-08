Vuelve la Liga Rafaelina, con público en los estadios y partidos de todo tipo

La Liga Rafaelina de Fútbol retorna este fin de semana y es una gran noticia para todos sus actores, desde jugadores de inferiores (que tuvieron acción ayer), de Primera, entrenadores, directivos, árbitros y demás.El Apertura de Primera A sólo había disputado cinco fechas hasta que se tomó la decisión de detenerlo por las restricciones indicadas por el Gobierno Provincial ante la pandemia de coronavirus.La idea de la LRF, siempre que la pandemia lo permita, es culminar desde este domingo las diez fechas que restan del Apertura de Primera A y, luego (desde el 22 de agosto), jugar un Clausura con cuatro zonas y así poder culminar antes del 31 de diciembre.13:00hs (Reserva 11.30hs): Deportivo Ramona vs Atlético de Rafaela (Guillermo Vacarone); 15:30hs (Reserva 14hs) Ben Hur vs 9 de Julio (Franco Ceballos), Argentino Quilmes vs Florida Clucellas (Ariel Gorlino), Deportivo Tacural vs Sportivo Norte (Mauro Cardozo), Deportivo Aldao vs Brown San Vicente (Claudio González), Bochazo vs Ferrocarril del Estado (Darío Suárez), Deportivo Libertad vs Talleres María Juana (Leandro Aragno). Mañana: 21:30hs (Reserva 20hs): Peñarol vs Unión de Sunchales (Rodrigo Pérez).9 de Julio 15, puntos; Quilmes 15; Brown 9; Atlético 8; Libertad 7; Talleres 7; Ferro 6; Tacural 6; Aldao 6; Sportivo 5; Ramona 5; Ben Hur 4; Florida 4; Unión 4; Peñarol 3; Bochazo 2Se juegan los pendientes este domingo: 15:30hs (Reserva 14hs): Sportivo Roca vs Belgrano San Antonio (Ángelo Trucco), Atlético Esmeralda vs Deportivo Susana (Guillermo Tartaglia).Este domingo se disputa la fecha 2 del Apertura 2021 con los siguientes juegos. En cancha de Ferro Fho de San Cristóbal 10hs Reserva Arg. Vila vs Ferro Dho, 11.45hs Primera Libertad vs Sportivo Norte, 13.30hs Primera Arg. Vila vs Ferro Dho. Árbitros: M. Retamoso, F. Retamoso y A. Schneller. En el Polideportivo del Autódromo de Rafaela: 10hs Reserva Atlético de Rafaela vs 9 de Julio, 11.45hs Primera Ben Hur vs Def. de Frontera, 13.30hs Primera Atlético de Rafaela vs 9 de Julio. Árbitro: F. Aguirre, J. Roldán y L. Gaitán.