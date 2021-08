Di María marcó en el PSG y se lesionó Icardi

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El mediocampista Angel Di María marcó un gol, pero Mauro Icardi salió lesionado, en la victoria del PSG sobre el Brest por 4 a 2, en el arranque de la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia.

Quienes no tomaron parte del PSG fueron Lionel Messi, Neymar y Sergio Ramos, el primero porque aún no está en la mejor condición física, y los otros dos porque se recuperan de sendas lesiones.

"Fideo" marcó el cuarto gol de su equipo, en un veloz contragolpe que culminó con un toque de emboquillada ante el arquero holandés Marco Bizot.

El PSG convirtió además por intermedio del español Ander Herrera, a los 23 minutos del primer tiempo; Kylian Mbappé, a los 36 de la misma etapa, y el senegalés Idrissa Gueye, a los 28 de la parte final.

El local marcó a través de Franck Honorat, a los 42 del inicio, y el beninés Steve Mounie, a los 40 del complemento.

La preocupación, tanto para el entrenador Mauricio Pochettino, como del DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue la lesión del delantero Icardi, quien salió faltando cinco minutos con un dolor en el hombro derecho.

Icardi cayó de mala forma en el campo de juego y debió ser reemplazado por Arnaud Kalimuendo.

"No pinta bien, esperemos que sea solo un susto. Ahora tendremos que hacerle estudios para determinar la gravedad", explicó el propio entrenador del PSG, el argentino Pochettino.

Con este triunfo, PSG marcha puntero absoluto con 9 puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

La fecha del fútbol francés continuará hoy con los encuentros entre: Monaco-Lens y Saint Etienne-Lille.



ESPAÑA. Betis 1 - Cádiz 1. Hoy: 12 hs. Alaves vs Mallorca, 14.30hs Espanyol vs Villarreal, 14.30hs Granada vs Valencia, 17hs Athletic Bilbao vs Barcelona.



ITALIA. Hoy: 13.30hs Inter vs Genoa, 13.30hs Hellas Verona vs Sassuolo, 15.45 hs. Empoli vs Lazio, 15.45 hs. Torino vs Atalanta.