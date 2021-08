¡Los pibes vuelven a las canchas!

Este será un sábado más que especial en la Liga Rafaelina de Fútbol, ya que retornará la actividad de Inferiores e Infantiles de la Primera A luego de otro largo parate debido a la pandemia de Covid-19.

Lo importante será que también habrá público en los estadios, lo que dará un tinte distinto al regreso y a los encuentros amistosos que los últimos fines de semana venían jugando los diferentes clubes.

El nuevo DNU que rige desde este mismo 21 de agosto en todo el territorio provincial, autoriza la asistencia de hasta 150 espectadores, sin contar en dicha cifra a los protagonistas del espectáculo, árbitros y auxiliares. Y dicha cifra corresponderá exclusivamente a la parcialidad local cuando se trate de competencias por equipos, indica.

La actividad retornará con la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A, jugándose también en el día de hoy algunos encuentros pendientes de la Primera B, mientras que en la zona iniciarán la competencia el próximo fin de semana.

En la A, los partidos comenzarán a las 11hs cuando se crucen dos clubes que presenten todas las categorías (seis divisiones), mientras que iniciarán una hora después (12hs) cuando haya cinco divisiones. Las Infantiles comenzarán a las 14hs.

Por otro lado, desde la liga se anunció que en todos los encuentros de Primera, Reserva, Quinta de la A y Sexta de la B, se llevará a cabo un minuto de silencio en memoria a las personas fallecidas por Covid-19.



FECHA 4 DE LA PRIMERA A

Peñarol vs Libertad, Atlético de Rafaela vs Independiente San Cristóbal, Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado, Unión de Sunchales vs Ben Hur, Argentino Quilmes vs 9 de Julio



LAS POSICIONES

QUINTA: 9 de Julio 9, puntos; Sportivo 7; Atlético 6; Ben Hur 6; Peñarol 4; Libertad 4; Unión 3; Ferro 3; Quilmes 1; Ind. San Cristóbal 0.

SEXTA: Unión 9, puntos; Atlético 7; Ben Hur 7; 9 de Julio 7; Sportivo 3; Libertad 2; Quilmes 2; Ind. San Cristóbal 1; Peñarol 1; Ferro 0.



SEPTIMA: Ferro 9, puntos; Atlético 9; Ben Hur 6; Unión 4; Libertad 4; Peñarol 4; 9 de Julio 1; Sportivo 0; Quilmes 0; Ind. San Cristóbal 0.



OCTAVA: Unión 9, puntos; Sportivo 7; Atlético 6; Ben Hur 6; Libertad 4; 9 de Julio 4; Peñarol 4; Ferro 3; Ind. San Cristóbal 0; Quilmes 0.



NOVENA: Atlético 9, puntos; Unión 7; Sportivo 7; Ben Hur 6; 9 de Julio 6; Ferro 4; Quilmes 1; Libertad 0; Peñarol 0; Ind. San Cristóbal 0.



NOVENA ESPECIAL: Atlético 9, puntos; Ben Hur 9; Unión 9; Sportivo 6; Peñarol 4; Ferro 3; 9 de Julio 1; Quilmes 0; Ind. San Cristóbal 0; Libertad 0.



CATEGORÍA 2010: Atlético 9, puntos; Unión 7; Ben Hur 6; Peñarol 6; 9 de Julio 4; Sportivo 3; Ind. San Cristóbal 3; Libertad 3; Ferro 2; Quilmes 0.



CATEGORÍA 2009: Atlético 9, puntos; Unión 9; Sportivo 7; 9 de Julio 6; Ben Hur 6; Ferro 3; Peñarol 3; Libertad 1; Quilmes 0; Ind. San Cristóbal 0.



LOS PENDIENTES DE LA B

Este sábado se disputarán los siguientes juegos pendientes, desde las 14hs: Deportivo Tacural vs Moreno de Lehmann, Deportivo Aldao vs San Isidro de Egusquiza, Argentino de Humberto vs Tiro Federal de Moisés Ville, Deportivo Susana vs Florida de Clucellas, Bochófilo Bochazo vs San Martín de Angélica.