Boca inicia el ciclo Battaglia

Boca Juniors comenzará este sábado un nuevo ciclo con un entrenador del riñón del club, Sebastián Battaglia, sustentado en un pasado glorioso como futbolista y con la misión de recuperar la identidad perdida, en un estreno en el que tendrá de rival a Patronato en el marco de la séptima fecha de la Liga Profesional.

El partido entre “Xeneizes” y entrerrianos se jugará este sábado a partir de las 20.15 en La Bombonera, será arbitrado por el rafaelino Silvio Trucco y televisado por Fox Sports.

Boca protagoniza una campaña por debajo de la expectativas hasta del más incrédulo, con apenas cuatro puntos, todos producto de empates, sobre 18 posibles, y dos derrotas, la última el domingo pasado ante Estudiantes de La Plata por 1-0 que colmó la paciencia de la dirigencia y acabó con el ciclo de Miguel Ángel Russo.



OTROS PARTIDOS: 13.30hs Central Córdoba vs Platense, 13.30hs Godoy Cruz vs Huracán, 15.45 hs Vélez vs Lanús, 18.00hs Arsenal vs Racing.



Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela y Juan Ramírez; Cristian Pavón, Luis Vázquez y Norberto Briasco. DT: Sebastián Battaglia.



Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Sergio Ojeda, Oliver Benítez y Lucas Kruspzky o Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Brian Nievas y Héctor Canteros; Nicolás Delgadillo y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.