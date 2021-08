Los Pumas quieren revancha

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas disputará este sábado ante Sudáfrica como visitante su segundo partido en un Rugby Championship que escaló en tensión, después de que Nueva Zelanda se negó a viajar a Australia ante el creciente brote de coronavirus. Será la revancha de la caída (27-12) que el conjunto albiceleste sufrió hace una semana ante el mismo rival, con el que se enfrentará a partir de las 12:05 (hora argentina), en el estadio "Nelson Mandela Bay", de la ciudad de Gqeberha (ex Port Elizabeth), con televisación por ESPN.

"Tenemos la convicción que esta vez vamos a llevar nuestro plan a la práctica. Los primeros responsables en no haberlo podido hacer somos nosotros, los entrenadores. Del sábado pasado rescato la presencia física de los forwards con pelota y sin pelota y la defensa de línea", remarcó el entrenador Mario Ledesma.

Serán seis los cambios entre los titulares con respecto a los 15 del primer encuentro, con los ingresos de Matías Alemanno y Tomás Lavanini en la segunda línea, pasando Guido Petti como ala, mientras que Gonzalo Bertranou y Domingo Miotti conformarán la pareja de medios, Juan Cruz Mallía será el fullback y como wing se producirá el debut de Ignacio Mendy.

Los quince elegidos por Ledesma son Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Guido Petti y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Domingo Miotti; Santiago Carreras; Jerónimo De La Fuente y Santiago Chocobares; Ignacio Mendy; Juan Cruz Mallía.

En tanto, este viernes reinó un clima tenso en el Rugby Championship porque Nueva Zelanda decidió no viajar a Australia, por lo que canceló el encuentro de la segunda fecha. La unión de Nueva Zelanda (NZR) informó que esos planes se han visto frustrados por el brote de coronavirus y la cuarentena que debe realizarse una vez que se ingresa a tierra australiana.

"Sin una completa certeza sobre los próximos movimientos del equipo en torno al Rugby Championship, hemos considerado prudente que el equipo permanezca en Nueva Zelanda hasta que la Sanzaar haya anunciado el calendario completo del torneo", afirmó el director ejecutivo de NZR, Mark Robinson.

Ante esto, la Sanzaar, organismo rector del rugby en el Hemisferio Sur, se mostró "decepcionada" con Nueva Zelanda por la decisión.