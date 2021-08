Unión quiere ganar en San Francisco

Duelo regional este sábado en San Francisco por el torneo Federal A. En el marco de la 18ª fecha de la Zona B, Sp. Belgrano recibirá a Unión de Sunchales en un compromiso que se desarrollará en el estadio "Oscar Boero", desde las 16, con el arbitraje del salteño Gustavo Benitez.

Los dos equipos vienen de cortar rachas muy negativas en la fecha anterior y por ende tratarán de ratificar su recuperación para acercarse a puestos de clasificación. El «Bicho Verde» viene de vencer como local a Sarmiento de Resistencia 3 a 2 tras nueve fechas sin alegrías. Mientras tanto, Sp. Belgrano no ganaba desde la cuarta jornada (2 a 0 a Crucero) y se recuperó en Villa Ramallo al derrotar 2 a 1 a Defensores.

El elenco que dirige Bruno Martelotto ocupa la 11ª posición con 17 unidades, mientras que la escuadra del "Chino" Tosetto se encuentra en la 13ª ubicación con16 puntos.

En la primera rueda fue victoria de Sp. Belgrano en Sunchales por 2 a 0 con goles de Maximiliano Bustamante y Román Strada.

Este sábado también jugarán por este grupo: 15:00 horas Juventud Unida (G) vs. Chaco For Ever; 15:30 Sarmiento (R) vs. Crucero del Norte; 15:30 Gimnasia y Tiro (S) vs. Central Norte (S); 15:30 Defensores de Pronunciamiento vs. Defensores de Belgrano (VR); 16:00 Boca Unidos (C) vs. Racing (C).