"9" y CRAR en el duelo por la FOSH

La Zona Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped tendrá este domingo de manera íntegra la disputa de la quinta fecha del torneo de Damas. Habrá un duelo trascendente en la programación, ya que se enfrentarán 9 de Julio y CRAR en el sintético del equipo verde a partir de las 16.30, en primera división.

En ese encuentro estará en juego la punta del certamen, que en estos momentos muestra a las julienses al frente con 2 puntos de ventaja, pero acotando que el elenco dirigido por Fabián Montesano tiene un partido pendiente.

Cabe mencionar que estos equipos rafaelinos en el ámbito de la FOSH no se enfrentan desde 2016. Por otra parte, una de las novedades pasará por la incorporación a la competencia de reserva del representativo de Club Ciclista, que estaba disputando otra Liga de la región, reemplazando en esa categoría a Atlético de Rafaela. La Crema solamente sigue jugando el torneo en primera.

Este es el detalle de la programación: en CRAR, a las 9.30 Club Ciclista vs. Sportivo Norte (reserva); a las 11 Atlético Rafaela vs. Sp. Norte (primera); a las 12.30 9 de Julio vs. CRAR (Sub 15); 13.45 (Sub 17); 15 (reserva) y 16.30 (primera).

En Sarmiento de Humboldt: a las 9.30 Juventud de Humboldt vs. Libertad de San Francisco (reserva); 11 (primera).

A las 12.30 Sarmiento de Humboldt vs. A. San Jorge (Sub 15); 14 (Sub 17); 15.30 (primera).

En Charabones de San Francisco: a las 15.30 Charabones vs. Bella Italia (reserva); 16.45 (primera).



CABALLEROS

También habrá actividad en el torneo de caballeros este fin de semana. 9 de Julio de nuestra ciudad jugará el domingo en San Francisco ante el local Antártida Argentina, a partir de las 9.30 (primera) y 12.30 (reserva).