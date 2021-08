Evaluación de la gestión y de la campaña electoral

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en Casa Rosada la primera reunión de Gabinete del año con el foco en "gestión y campaña electoral", a 23 días de que se realicen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

El encuentro se desarrolló desde las 11:30 en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, extendiéndose por una hora y media.

La reunión se realizó a puertas cerradas, con el objetivo de realizar "una evaluación de la gestión que lleva adelante cada Ministerio y ordenar el tramo final de la campaña electoral".

Al finalizar, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, realizó una rueda de prensa en el Patio de Las Palmeras, y detalló que el sentido de la reunión fue "dar lineamientos de gestión políticos" en el marco del respeto a lo establecido en la Ley Electoral, en relación a "las actividades que se pueden hacer y las que no se pueden hacer en este tiempo, y que esto no entorpezca el buen funcionamiento de la gestión".

Además, aseguró que el Presidente felicitó a los ministros por su función, y detalló la realización de una evaluación de los programas llevados adelante en "el momento más crudo de la pandemia", junto con la enumeración de los principales ejes de la recuperación económica.

En esta línea, Cafiero aseguró que se trabajó sobre las prioridades que el Presidente espera que estén reflejadas en el Presupuesto del 2022, con el retome de algunos ejes del actual.

La invitación se hizo extensible a los 21 ministros y ministras, pero no estuvo Carla Vizzotti, quien continúa en Moscú, en el marco del viaje que realizó junto a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, con el objetivo de negociar por las segundas dosis de la vacuna Sputnik V.

Otro de los puntos que estuvo presente en la reunión fue la centralidad en continuar la ampliación de la capacidad de infraestructura y la obra pública, a través de una fuerte inversión en el sector.

En esta línea, el jefe de Gabinete detalló que se recuperaron más de 1.800 obras públicas, y se hizo entrega de más de 20.000 viviendas: "En los cuatro años anteriores solamente se entregaron 12.000 viviendas", expresó.

Por otra parte, Cafiero aseguró que no habrá cambios en el gabinete después de las elecciones.

Por último, hizo mención a la gestión de una donación del gobierno español de 400.000 dosis de AstraZeneca, cerradas por la ministra Carla Vizzoti.

También aseguró que estarán arribando al país más dosis correspondientes del acuerdo con los laboratorios de AstraZeneca, Sinopharm y Gamaleya.

"Es importante reafirmar el compromiso de que el mes de agosto será el mes de las segundas dosis. Estamos completando al 60% de la población con al menos una dosis, y superando al 25% con el esquema completo. Son desafíos que se habían planteado y que se van a estar cumpliendo en estos días", concluyó.