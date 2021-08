No lo citaron al Presidente

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó que el presidente Alberto Fernández "está a disposición de la Justicia" en la causa por los ingresos y festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, aunque aclaró que "todavía no tiene ninguna citación".

"Naturalmente está a disposición de la Justicia, pero no lo han citado. Todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es", señaló el ministro coordinador en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó el jefe de Estado en Casa Rosada.

Sobre la realización de otros encuentros en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, el jefe de Gabinete aseguró que "no los hubo".