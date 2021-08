"Hay que ir a votar", afirmó Mauricio Macri

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri pidió "ir a votar para decirle basta" al Gobierno, aunque consideró que "es obsceno" realizar las elecciones en este momento.

"Hay que ir a votar, aunque sé que suena obsceno una elección en este momento con tantos problemas acerca del futuro del trabajo, la inseguridad, el pésimo manejo de la pandemia, el abuso de poder de este Gobierno. La herramienta que tenemos es ir a votar, así que hay que ir a votar y decirle a la gente que nos acompañe para decirle basta", sostuvo el ex mandatario antes de ingresar al Museo Sívori para debutar en la campaña electoral de Juntos por el Cambio en la Ciudad.

En declaraciones a TN, el líder del PRO agregó cuáles son sus objetivos: "Defender las ideas en las que creemos y decirle basta al atropello y la mentira. Ante tanta tristeza, lo que nos queda es transformar esa tristeza en sana rebeldía".

Al ser consultado sobre la decisión del Frente de Todos de reavivar las críticas hacia la gestión de Cambiemos, ironizó: "¿Cuándo dejaron de hacerlo?". En ese sentido, negó que su presencia en el acto de la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal tenga que ver con responderle al oficialismo, sino que es una muestra de unidad del espacio opositor.

"Tiene que ver con que estamos todos juntos en esto de defender las ideas y eso es parar con la mentira, porque la cantidad de mentiras que dicen, como dijeron alrededor de la fiesta VIP que hicieron, el cumpleaños en Olivos, es imposible. Con la mentira no se construye", concluyó.